Другим російським судном, яке могло зазнати атаки безпілотників поблизу узбережжя Лівії, називають підсанкційний вантажний корабель ASCALON, пов'язаний із перевезенням військових вантажів. Про це повідомляють OSINT-аналітики, пише УНН.

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За даними сервісу MarineTraffic, ASCALON прямував із порту Балтійськ Калінінградської області росії. Востаннє його місцеперебування зафіксували 8 днів тому поблизу Гібралтару, після чого судно зникло з відстеження через систему автоматичної ідентифікації AIS.

Аналітики припускають, що саме цей корабель міг стати ціллю чергової атаки поблизу лівійського узбережжя. Водночас незалежного підтвердження його ураження наразі немає.

Що відомо про російський ASCALON

За інформацією української воєнної розвідки, ASCALON використовували для транспортування озброєння. Судно також вважають одним з учасників так званого "Сирійського експресу" – маршруту постачання військових вантажів із російських портів до Сирії через Босфор.

Корабель належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США через причетність до перевезення військових вантажів. Під американські обмеження потрапив і сам ASCALON.

Раніше влада східної Лівії підтвердила вибух на російському кораблі в порту Бенгазі, причиною якого могла стати атака безпілотників. Однак офіційно назву пошкодженого судна не повідомили.

Лівія офіційно підтвердила вибух на російському кораблі в порту Бенгазі, ймовірно, знищено корвет "Меркурій"