Новий фільм "Голодні ігри: Схід сонця на жнивах" зібрав 120 млн доларів у США та Канаді за дебютні вихідні, продемонструвавши найкращий старт франшизи за понад десятиліття. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані кіностудії Lionsgate, пише УНН.

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Світові касові збори стрічки за перший вікенд сягнули 225 млн доларів. Результат суттєво перевищив очікування самої Lionsgate, яка прогнозувала 80 млн доларів на домашньому ринку.

Події приквелу розгортаються за 24 роки до оригінальних "Голодних ігор". У центрі сюжету – 16-річний Геймітч Абернаті, майбутній наставник Кітніс Евердін, який змушений брати участь у 50-х Голодних іграх.

Глядачі високо оцінили повернення популярної франшизи

Стрічка, знята за романом Сюзанни Коллінз, стала шостою частиною кіносерії. У фільмі зіграли Гленн Клоуз, Рейф Файнс, Кіран Калкін, Ель Фаннінг та Джессі Племонс. Бюджет виробництва становив близько 150 млн доларів.

Глядачі поставили картині оцінку "А" за шкалою CinemaScore, а її рейтинг серед аудиторії Rotten Tomatoes досяг 94%.

Керівник кінопідрозділу Lionsgate Адам Фогельсон назвав результати масштабним відродженням франшизи. Він також заявив, що студія готова зняти наступну частину, якщо письменниця Сюзанна Коллінз представить нову книгу.

Загалом із 2012 року фільми серії "Голодні ігри" заробили у світовому прокаті понад 3,4 млрд доларів.

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