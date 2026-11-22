російський диктатор володимир путін нібито погодився на гарантії безпеки для України за моделлю НАТО, але висунув умову. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Як пише оглядач Девід Ігнатіус із посиланням на джерело, наближене до переговорів, путін нібито згоден на гарантії безпеки, але за умови, що США і країни НАТО не розміщуватимуть свої війська на території України. Водночас з росії знімуть санкції, але їх можуть поновити, якщо москва буде зосереджувати війська для нового вторгнення.

Крім того, НАТО перекине війська на територію України, якщо російська армія знову перейде кордон. Як йдеться у публікації, спеціальний представник президента США Джаред Кушнер звернувся з попередженням до путіна.

Це почалося як війна з Україною. Тепер це опосередкована війна з Європою - заявив він.

Додатково

На тлі нещодавнього візиту американських спецпосланців до москви, кремль висунув вимоги до НАТО вивести свої війська на межі Альянсу станом на 1997 рік. Це означало би повне виведення контингенту з країн Центральної і Східної Європи, які приєднались до НАТО впродовж цього періоду часу.

До того ці країни були або частиною "соціалістичного табору", або безпосередньо частинами Радянського Союзу.

Водночас спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зазначив: під час закритих обговорень ситуації сторони усвідомили, що для припинення цієї війни "необхідні практичні компроміси".

кремль використовує американську мирну ініціативу, щоб знову вимагати від НАТО відступити на захід