22 листопада у світі відзначають Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта та День гуманного суспільства. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого апостола від 70-ти Филимона, а за старим стилем згадують преподобну Матрону Царгородську, пише УНН.

Міжнародний день сина (International Son's Day)

Неофіційне сімейне свято, яке відзначається в багатьох країнах світу для зміцнення родинних зв'язків та підкреслення важливості виховання хлопчиків у дусі відповідальності, взаємоповаги та підтримки. Дата покликана нагадати батькам про значення емоційної близькості та довіри у стосунках із синами, а також відзначити роль чоловіків у збереженні сімейних традицій і піклуванні про старших членів родини.

Міжнародний день музиканта або День святої Цецилії (International Musician's Day)

Всесвітнє професійне та культурне свято композиторів, диригентів, виконавців, вокалістів, викладачів музичних закладів та звукорежисерів. Дата пов'язана з днем вшанування ранньохристиянської римської мучениці святої Цецилії, яка у західній християнській традиції вважається небесною покровителькою церковної та світської музики. Свято супроводжується благодійними концертами, фестивалями та музичними прем'єрами по всьому світу.

День гуманного суспільства (Humane Society Day)

Зоозахисна та етична дата, започаткована на честь заснування у США 22 листопада 1954 року "Гуманного товариства Сполучених Штатів" — однієї з найбільших у світі організацій із захисту тварин. Подія присвячена протидії жорстокому поводженню з домашніми й дикими тваринами, підтримці притулків, забороні тестування косметики на тваринах та формуванню відповідального ставлення людства до живої природи.

Всесвітній день молоді Католицької Церкви (World Youth Day)

Офіційна дата, яка згідно з рішенням Папи Римського Франциска від 2020 року відзначається на дієцезіальному рівні щороку в урочистість Христа Царя Всесвіту, остання неділя літургійного року. Подія об'єднує католицьку молодь різних континентів навколо питань віри, волонтерства, соціального служіння та діалогу культур.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70-ти Филимона та тих, хто з ним: святої рівноапостольної Апфії та святого апостола Архипа — учнів святого апостола Павла, які перетворили свій дім у фригійському місті Колосси на домашню церкву, проповідували Євангеліє та прийняли мученицьку смерть через побиття камінням за часів імператора Нерона.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобної Матрони Царгородської — візантійської подвижниці, засновниці жіночого монастиря у Константинополі, яка прославилася суворим постом і даром зцілення.