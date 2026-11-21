калінінградську область рф уперше атакували безпілотники – під ударом могла опинитися база Балтійського флоту
Київ • УНН
У регіоні рф пролунали сирени й вибухи, а влада обмежила роботу аеропорту. Удар по базі Балтійського флоту не підтверджено.
Увечері 21 листопада калінінградська область росії, за повідомленнями місцевих ЗМІ та моніторингових каналів, уперше зазнала атаки безпілотників. У кількох містах регіону пролунали сирени повітряної тривоги, а жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Ймовірною ціллю називають військово-морську базу рф у Балтійську, однак підтвердження удару наразі немає. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Повітряну тривогу оголосили близько 19:00 за місцевим часом. Сирени чули в калінінграді, світлогорську, зеленоградську, піонерському та світлому.
Губернатор області олексій беспрозванних заявив, що система оповіщення відреагувала на "підозрілий об'єкт із боку Литви". Згодом він повідомив, що фахівці не виявили загрози.
Чи справді атакували базу Балтійського флоту
Український моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про численні вибухи та звуки безпілотників у Балтійську, де розташована база Балтійського флоту рф. Однак достовірних даних про влучання немає.
Під час тривоги російська влада тимчасово обмежувала роботу аеропорту Храброво. Місцевих жителів також попереджали про можливі перебої мобільного зв'язку.
Водночас російські державні ЗМІ з посиланням на владу заперечують справжність відео, на яких нібито видно вибухи поблизу військового порту.
Раніше калінінградська область не зазнавала підтверджених українських ударів. У травні 2026 року там уже оголошували загрозу безпілотників, однак повідомлень про атаку не було. Таким чином, нинішній інцидент може стати першим випадком удару дронів по російському анклаву.
російське вантажне судно, що прямувало до калінінграда, атакували безпілотники у Фінській затоці21.11.26, 16:37 • 4066 переглядiв