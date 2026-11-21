Трамп заявив, що США працюють над масштабнішим перемир’ям між Україною та рф
Київ • УНН
Після евакуації жителів Олешок США працюють над розширенням гуманітарних домовленостей. Трамп назвав операцію успішною.
США працюють над масштабуванням гуманітарних домовленостей між Україною та росією після евакуації жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Президент Дональд Трамп назвав операцію успішною та заявив, що сторони опрацьовують ширший формат таких домовленостей. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, пише УНН.
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Коментуючи евакуацію, Трамп назвав її результат позитивним і наголосив, що тимчасове припинення вогню дало змогу вивезти людей із населених пунктів.
"Це було чудово. Це було перемир'я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього", — заявив президент США.
Також Трамп також високо оцінив зусилля першої леді Меланії Трамп, спрямовані на налагодження контактів між москвою та києвом.
Нагадаємо
Перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва. За її словами, переговори між сторонами вже тривають, а досягти домовленості можна досить швидко за наявності політичної волі.