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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2008 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Внаслідок російського артилерійського удару в селі Кізомис Херсонської області 9 липня загинула літня цивільна особа, що стало приводом для кримінального розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

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