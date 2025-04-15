10 дітей віком 13-17 років повернуто в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Серед них двоє вихованців Олешківського
дитячого будинку-інтернату, які були депортовані окупантами.
Українські партизани виявили в Севастополі тренувальний центр російської армії, замаскований під водолазний центр, і передали його
координати для потенційних ударів.
Українські партизани провели диверсію поблизу окупованих Олешків на Херсонщині, знищивши три бліндажі, окопи, російські склади зі
зброєю та продовольством.
Внаслідок російського артилерійського удару в селі Кізомис Херсонської області 9 липня загинула літня цивільна особа, що стало
приводом для кримінального розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.
Українське Дунайське пароплавство перейменувало 23 судна, замінивши їхні старі радянські назви на українські, пов'язані з містами
на річках і морях або такими, що перебувають під російською окупацією.