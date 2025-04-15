росіяни пообіді вдарили з артилерії по селу на Херсонщині, є загиблий

Внаслідок російського артилерійського удару в селі Кізомис Херсонської області 9 липня загинула літня цивільна особа, що стало приводом для кримінального розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.