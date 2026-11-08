росіяни посилили військову присутність в Олешках під прикриттям гуманітарної операції - Зеленський

росія використала гуманітарну операцію в Олешках для ротації та заведення додаткових сил на Лівобережжя. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками обласних адміністрацій, пише УНН.

Була доповідь по Херсону і загальній ситуації на Херсонщині. На жаль, під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела значну ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі. В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта - йдеться у повідомленні.

Він додав, що "командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору".

Ситуація на Сумщині

На нараді було визначено окремі завдання для ЗСУ щодо протидії російським операціям.

"Вдячний усім службам, кожному працівнику комунальних підприємств, енергетичних компаній, обласній ДСНС України. Були окремі доповіді по місту Суми, по Охтирці, Шостці", - розповів президент.

Харківщина, Дніпровщина та Житомирщина

"Харківщина: доповідь щодо плану стійкості області та підготовки критичної інфраструктури до зими. Дніпровщина: доповідь по відновлюванню електрики після ударів сьогодні вночі та вранці. Детально обговорили ситуацію на Житомирщині та виклики, які є для енергетичної системи, обʼєктів розподілу та передачі енергії. Є окреме завдання щодо цього для Міністерства енергетики", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Також була доповідь по ситуації в Запоріжжі та забезпеченню потреб регіону. На нараді детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську.

"Росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади. На Ставці визначимо заходи протидії. На урядовому рівні та з командою Офісу Президента пропрацьовані завдання щодо інших регіонів", - розповів президент.

Глава держави підкреслив, що такі регіональні наради відтепер стануть щотижневими для отримання реальної та оперативної інформації з місць.

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