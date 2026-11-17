У Києві в ніч на вівторок, 17 листопада, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.

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О 5:36 у столиці було оголошено червоний рівень небезпеки. Згодом Повітряні сили попередили про дві швидкісні цілі з півночі у напрямку Києва. За кілька хвилин у столиці пролунали вибухи.

Пізніше у КМДА повідомили, що рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки"- "Червоний хутір" тимчасово призупинено.

Внаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" - "Видубичі" - зазначили у КМДА.

Згодом там додали, що внаслідок ворожих ударів тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами, рух маршрутів громадського транспорту, який курсував цими мостами, змінено.

Через Подільський мостовий перехід спрямовані маршрути:

автобуси № 21, 73 та 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);

автобус № 31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";

тролейбуси № 30 та 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";

тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка";

на маршруті № 50 збільшено кількість тролейбусів.

"Через Дарницький міст курсують автобуси № 22 та 91. На маршруті № 22-ТР збільшено кількість автобусів. Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів", - додали в КМДА.

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