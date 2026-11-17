Нічна атака на Київ: пошкоджено метро та перекрито два мости
Київ • УНН
У Києві пролунали вибухи після попередження про швидкісні цілі. Через удари пошкоджено метро та перекрито Північний і Південний мости.
У Києві в ніч на вівторок, 17 листопада, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 5:36 у столиці було оголошено червоний рівень небезпеки. Згодом Повітряні сили попередили про дві швидкісні цілі з півночі у напрямку Києва. За кілька хвилин у столиці пролунали вибухи.
Пізніше у КМДА повідомили, що рух поїздів метро на "зеленій" лінії між станціями "Осокорки"- "Червоний хутір" тимчасово призупинено.
Внаслідок чергового нічного обстрілу столиці пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену Наразі поїзди курсують підземною ділянкою між станціями "Сирець" - "Видубичі"
Згодом там додали, що внаслідок ворожих ударів тимчасово перекрито рух Північним і Південним мостами, рух маршрутів громадського транспорту, який курсував цими мостами, змінено.
Через Подільський мостовий перехід спрямовані маршрути:
- автобуси № 21, 73 та 101 до станції метро "Контрактова площа" (вул. Нижній Вал);
- автобус № 31-ТР курсує через вул. Глибочицьку до станції метро "Лук’янівська";
- тролейбуси № 30 та 31 від станції метро "Лук’янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна";
- тролейбус № 44 курсує за маршрутом "вул. Північна – вул. Архипенка";
- на маршруті № 50 збільшено кількість тролейбусів.
"Через Дарницький міст курсують автобуси № 22 та 91. На маршруті № 22-ТР збільшено кількість автобусів. Просимо пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів", - додали в КМДА.
Нагадаємо
Київ у ніч на вівторок, 17 листопада, опинився під атакою балістики. Сталися влучання у Північний та Південний мости.
Поромні й понтонні переправи не замінять мости Києва - радник Зеленського "Флеш"15.11.26, 16:25 • 24139 переглядiв