Джон Раткліфф

Директор ЦРУ розкрив деталі "паузи" у допомозі США Україні: сподівається, що "на розвідувальному фронті" вона мине

Джон Реткліфф сподівається, що пауза у наданні розвідувальної допомоги Україні скоро мине. За його словами, США продовжать співпрацю з Україною як раніше для протидії агресії.