Джон Раткліфф

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21410 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 140708 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 128330 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130116 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 127853 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129723 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193663 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76972 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164175 перегляди

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Американський політик (народився 1965 року)
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Ілон Маск відвідав ЦРУ: що обговорювалося

Ілон Маск, куратор Департаменту ефективності уряду США, відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів. Обговорювалося, як ЦРУ може стати більш ефективним, не ставлячи під загрозу національну безпеку.

Новини Світу • 1 квітня, 07:24 • 17448 перегляди

На голову Пентагону з чиновниками подали до суду через чат у Signal

Організація American Oversight судиться з посадовцями адміністрації Трампа за використання Signal для обговорення військових планів. Чат містив конфіденційну інформацію.

Новини Світу • 26 березня, 08:34 • 15910 перегляди

Українці битимуться голіруч, якщо їх не влаштує мирна угода – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що українці воюватимуть голими руками, якщо умови миру будуть неприйнятними. Він також додав, що є ризик застосування ядерної зброї рф через невдачі на фронті.

Війна • 26 березня, 01:21 • 14354 перегляди

Розвідка США оцінює, що рф та Україна вважають незадовільне припинення вогню гіршим, ніж продовження війни - Bloomberg

Розвідка США вважає, що росія та Україна вважають незадовільне припинення вогню гірше, ніж продовження війни. Розвідувальне співтовариство США також продовжує бачити ризик щодо ядерної зброї.

Війна • 25 березня, 14:46 • 27903 перегляди

У рф заявляють про домовленість щодо контактів між сзр і ЦРУ

Відбулась телефонна розмова між главами сзр росії та ЦРУ. Сторони домовилися про подальші контакти для врегулювання кризових ситуацій та зниження напруженості.

Новини Світу • 12 березня, 07:15 • 11849 перегляди

Україна та США мають обговорити, яким чином працювати далі - Генсек НАТО

Генсек НАТО Рютте заявив про необхідність обговорення подальшої співпраці між США та Україною після листа Зеленського. Президент Польщі Дуда назвав поточну ситуацію тимчасовою та закликав до спокійних переговорів.

Війна • 6 березня, 15:58 • 18828 перегляди

Умєров про паузу в обміні розвідданими зі США: Київ працює над альтернативами

Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.

Війна • 6 березня, 15:38 • 16431 перегляди

У ЦРУ почали звільняти нещодавно прийнятих співробітників - NYT

У ЦРУ розпочалися звільнення офіцерів, прийнятих за останні два роки, в рамках скорочення урядових витрат. Звільнення проводяться несподівано та негативно впливають на моральний дух агентства.

Новини Світу • 6 березня, 14:08 • 20076 перегляди

Директор ЦРУ розкрив деталі "паузи" у допомозі США Україні: сподівається, що "на розвідувальному фронті" вона мине

Джон Реткліфф сподівається, що пауза у наданні розвідувальної допомоги Україні скоро мине. За його словами, США продовжать співпрацю з Україною як раніше для протидії агресії.

Війна • 5 березня, 13:40 • 21665 перегляди

Директор ЦРУ підтвердив, що США поставили на паузу постачання розвідданих Україні - ЗМІ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф оголосив про тимчасове припинення поставок зброї та розвідданих Україні. Рішення пов'язане з очікуванням відповіді на лист до Трампа.

Війна • 5 березня, 12:41 • 24062 перегляди