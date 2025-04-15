Джон Раткліфф

Ілон Маск, куратор Департаменту ефективності уряду США, відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів. Обговорювалося, як ЦРУ може
стати більш ефективним, не ставлячи під загрозу національну безпеку.
Організація American Oversight судиться з посадовцями адміністрації Трампа за використання Signal для обговорення військових
планів. Чат містив конфіденційну інформацію.
Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що українці воюватимуть голими руками, якщо умови миру будуть неприйнятними. Він також додав, що є ризик застосування ядерної зброї рф через невдачі на фронті.
Розвідка США вважає, що росія та Україна вважають незадовільне припинення вогню гірше, ніж продовження війни. Розвідувальне
співтовариство США також продовжує бачити ризик щодо ядерної зброї.
Відбулась телефонна розмова між главами сзр росії та ЦРУ. Сторони домовилися про подальші контакти для врегулювання кризових
ситуацій та зниження напруженості.
Генсек НАТО Рютте заявив про необхідність обговорення подальшої співпраці між США та Україною після листа Зеленського. Президент Польщі Дуда назвав поточну ситуацію тимчасовою та закликав до спокійних переговорів.
Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.
У ЦРУ розпочалися звільнення офіцерів, прийнятих за останні два роки, в рамках скорочення урядових витрат. Звільнення проводяться несподівано та негативно впливають на моральний дух агентства.
Джон Реткліфф сподівається, що пауза у наданні розвідувальної допомоги Україні скоро мине. За його словами, США продовжать
співпрацю з Україною як раніше для протидії агресії.
Директор ЦРУ Джон Реткліфф оголосив про тимчасове припинення поставок зброї та розвідданих Україні. Рішення пов'язане з
очікуванням відповіді на лист до Трампа.