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The Guardian
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У Білому домі триває дискусія щодо розвідданих для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Трамп розлючений ударами по російських НПЗ, але наказу не віддавав. Директор ЦРУ Реткліфф виступає проти обмеження обміну даними.

У Білому домі триває дискусія щодо розвідданих для України - ЗМІ

Наразі у Білому домі триває дискусія щодо подальшого надання Україні розвідувальних даних. Проти того, щоб обмежувати надання розвідданих виступає директор ЦРУ Реткліф. Наразі Трамп не віддавав такого наказу, хоча є досить розлючений ударами України по російських НПЗ. Про це пише Semafor, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Трамп не надає великого значення ідеї припинення обміну розвідданими з Україною, заявивши вчора журналістам, що США й надалі обмінюються розвідданими і що "ми допомагаємо їм" - при цьому наголосивши, що його метою є припинення багаторічної війни росії проти цієї країни.

Однак ця ідея активно обговорюється в Білому домі 

- сказав виданню один із чиновників адміністрації Трампа.

При цьому, що важливо, поки що немає єдиної думки щодо подальших дій: як повідомляється, директор ЦРУ Джон Раткліфф виступає проти цієї ідеї.

Трамп досить розлючений. Він може віддати такий наказ

- сказав чиновник, натякнувши, що Трамп мав би припинити обмін розвідданими саме щодо цілей на території росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували попередження про можливе призупинення обміну розвідувальними даними зі США.

Павло Башинський

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