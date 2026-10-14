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Зеленський підтвердив, що США пригрозили призупиненням розвідданих Україні через удари по російських НПЗ - NPR

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Зеленський заявив, що українські генерали отримували попередження про можливе припинення обміну розвідданими зі США.

Зеленський підтвердив, що США пригрозили призупиненням розвідданих Україні через удари по російських НПЗ - NPR

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували попередження про можливе призупинення обміну розвідувальними даними зі США. Про це з посиланням на інтерв’ю Глави держави повідомило NPR 13 жовтня, передає УНН.

Деталі

"Адміністрація Трампа попередила, що може припинити обмін розвідувальними даними з Україною, якщо українські сили не припинять далекобійні удари безпілотників по нафтопереробних заводах у росії", як пише видання, заявив Президент України Володимир Зеленський NPR.

Під час розмови журналіст запитав Зеленського, чи підтверджує він, що США припинили передавати Україні розвідувальні дані.

"Зеленський сказав мені, що цього ще не сталося, але було попередження, що це може статися", – зазначила журналіст NPR.

Президент України уточнив, що повідомлення надходили не безпосередньо йому, а українським військовим.

"Але, чесно кажучи, чи отримували ми повідомлення про те, що це можна зупинити за певних умов? Так, мої генерали казали мені, що на рівні військових вони мають цю інформацію", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальні дані та продовжує співпрацювати з Києвом. Про це американський лідер повідомив 13 жовтня під час спілкування з журналістами.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна