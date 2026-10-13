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Трамп відповів, чи продовжують США ділитися розвідданими з Україною

Київ • УНН

 • 1954 перегляди

Трамп заявив, що США продовжують передавати Україні розвідувальні дані та працювати з Києвом і Москвою над завершенням війни.

Трамп відповів, чи продовжують США ділитися розвідданими з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальні дані та продовжує співпрацювати з Києвом. Про це американський лідер повідомив 13 жовтня під час спілкування з журналістами, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Під час розмови з представниками ЗМІ американського президента запитали, чи припинили Сполучені Штати обмін розвідувальною інформацією з Україною. Трамп заперечив припинення такої співпраці та наголосив, що Вашингтон продовжує допомагати українській стороні.

"Ні, ми цього не робили (не припиняли ділитися розвідданими — ред.). Ми їм допомагаємо", – заявив американський лідер.

Американський президент не уточнив, які саме види розвідувальних даних продовжують отримувати українські військові та чи обговорює Вашингтон будь-які обмеження такої співпраці.

Що ще сказав Дональд Трамп 

Трамп також підтвердив, що паралельно працює із Києвом та москвою над завершенням війни.

"Ми допомагаємо їм (українцям, — ред.) і ділимося розвідданими. Ми хочемо, щоб війна закінчилася, тому працюємо з ними та росією, щоб покласти край війні", – сказав президент США.

Говорячи про перспективи мирного врегулювання, Трамп висловив переконання, що і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор володимир путін прагнуть завершення війни. Водночас, за його словами, між ними існує значна ворожнеча, а шляхи досягнення домовленостей залишаються невизначеними.

Контекст

Заява Трампа пролунала на тлі повідомлень про можливе обмеження американської допомоги Україні через удари по російській енергетичній інфраструктурі.

11 жовтня видання Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомило, що представники США нібито погрожували припинити обмін розвідданими та заблокувати механізм PURL, через який європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За інформацією видання, Вашингтон вимагав припинення українських атак на російські нафтопереробні заводи. 

Раніше 13 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також підтвердив, що співпраця зі Сполученими Штатами у сфері обміну розвідувальною інформацією триває. Глава українського МЗС пояснив затримку оголошення повітряної тривоги особливостями озброєння, застосованого російськими військами. При цьому українська сторона не заявляла, що відсутність попередження була наслідком припинення передачі американських розвідданих.

Водночас президент України Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що українська сторона не отримала від партнерів завчасного попередження про російський балістичний удар по Києву ввечері 12 жовтня. За його словами, п'ять ракет влучили в цивільну інфраструктуру столиці.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Financial Times
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ