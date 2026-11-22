російські війська змінили тактику ударів по українській енергосистемі та намагаються знищити електромережі, щоб відрізати Одесу, Одеську область і Дніпропетровщину від джерел електроенергії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, росіяни зосередили удари на електромережах і лініях електропередачі, що призвело до масштабних відключень у низці регіонів.

Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу і область, Дніпровщину. Ситуація там дуже непроста, і є значні відключення – наголосив Зеленський.

В Одесі відновили живлення критичної інфраструктури

Президент повідомив, що в Одесі вже вдалося відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Водночас енергетики працюють над створенням альтернативних шляхів постачання електроенергії.

Диво серед руїн у Димері: рятувальники витягли живу дитину з-під завалів зруйнованого будинку

Відновлювальні роботи також тривають у Дніпрі, Кам'янському, Харківській та Полтавській областях. За словами Зеленського, ремонтні бригади забезпечені необхідним обладнанням і ресурсами.

Глава держави подякував енергетикам, комунальникам і рятувальникам ДСНС, які цілодобово ліквідовують наслідки російських атак.

Окремо Зеленський наголосив, що українські військові вже отримали конкретні завдання для протидії новій тактиці російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На весь цей терор цих покидьків буде справедлива відповідь – заявив президент.

росія понад 40 разів атакувала Дніпропетровщину за день: загинула жінка, ще 9 людей постраждали