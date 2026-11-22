"На весь цей терор цих покидьків буде справедлива відповідь" – Зеленський про сьогоднішні обстріли
Київ • УНН
Зеленський заявив, що РФ змінила тактику й б’є по мережах, щоб відрізати регіони від електроенергії. В Одесі живлення критичної інфраструктури відновили.
російські війська змінили тактику ударів по українській енергосистемі та намагаються знищити електромережі, щоб відрізати Одесу, Одеську область і Дніпропетровщину від джерел електроенергії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.
Деталі
За словами глави держави, росіяни зосередили удари на електромережах і лініях електропередачі, що призвело до масштабних відключень у низці регіонів.
Зараз у росіян тактика на знищення мереж, ліній передач. Намагаються відрізати від енергоджерел Одесу і область, Дніпровщину. Ситуація там дуже непроста, і є значні відключення
В Одесі відновили живлення критичної інфраструктури
Президент повідомив, що в Одесі вже вдалося відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Водночас енергетики працюють над створенням альтернативних шляхів постачання електроенергії.
Диво серед руїн у Димері: рятувальники витягли живу дитину з-під завалів зруйнованого будинку22.11.26, 19:05 • 20919 переглядiв
Відновлювальні роботи також тривають у Дніпрі, Кам'янському, Харківській та Полтавській областях. За словами Зеленського, ремонтні бригади забезпечені необхідним обладнанням і ресурсами.
Глава держави подякував енергетикам, комунальникам і рятувальникам ДСНС, які цілодобово ліквідовують наслідки російських атак.
Окремо Зеленський наголосив, що українські військові вже отримали конкретні завдання для протидії новій тактиці російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
На весь цей терор цих покидьків буде справедлива відповідь
росія понад 40 разів атакувала Дніпропетровщину за день: загинула жінка, ще 9 людей постраждали22.11.26, 19:39 • 1534 перегляди