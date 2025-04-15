Полтавська область

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2942 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Війна • 15 квітня, 03:45 • 3880 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.

Суспільство • 13 квітня, 16:43 • 69874 перегляди

Посівна-2025: аграрії засіяли понад мільйон гектарів ярих зернових

Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.

Економіка • 11 квітня, 06:19 • 3487 перегляди

Через негоду 12 населених пунктів на Полтавщині залишилися без світла

Через сніг та вітер сталося аварійне відключення електроенергії у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів.

Суспільство • 11 квітня, 05:19 • 3024 перегляди

Протидія диверсіям та агентурі ворога: Зеленський заслухав доповідь голови СБУ

Президент України заслухав звіт голови СБУ щодо протидії диверсіям та агентурі ворога. Спецслужба активно протидіє спробам залучення українських дітей до терористичної діяльності.

Війна • 10 квітня, 18:39 • 9506 перегляди

рф за ніч атакувала Україну 145 дронами: збито 85

У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.

Війна • 10 квітня, 06:09 • 11305 перегляди

“Кладуть солдат батальйонами”: у Рівненському ОТЦК відреагували на скандальні заяви підполковника

У ТЦК заявили, що висловлювання Ковалюка про втрати не сприяють обороноздатності. Припускають, що на його думку могли вплинути особисті обставини або втома від служби.

Суспільство • 8 квітня, 19:17 • 155785 перегляди

На Львівщині чоловік потрапив до реанімації із лептоспірозом: як уберегтися від хвороби

На Львівщині зафіксували третій випадок лептоспірозу через воду, хворий в реанімації. На Полтавщині теж випадок. Важливо уникати заражених водойм та вакцинувати тварин.

Суспільство • 8 квітня, 11:47 • 11953 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12770 перегляди

Ярими зерновими засіяли вже 16% від запланованих площ: лідери посівної

Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.

Економіка • 4 квітня, 06:10 • 4044 перегляди

рф продовжує атакувати об'єкти енергетики України попри домовленість щодо припинення вогню - голова МЗС

рф продовжує атакувати енергетичні об'єкти, попри угоду про припинення вогню. Сьогодні зранку удар пошкодив об'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 000 мешканців.

Війна • 1 квітня, 09:27 • 15965 перегляди

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

У Зінькові група дітей віком 10-14 років жорстоко знущалася з 10-річного хлопчика. Відкрито кримінальні провадження, омбудсман Лубінець контролює ситуацію.

Кримінал та НП • 29 березня, 19:53 • 33337 перегляди

Над Україною збили 89 зі 163 ворожих дронів, 51 - не досяг цілі

Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.

Війна • 28 березня, 07:40 • 38175 перегляди

Полтавщину вночі атакували ворожі дрони: пошкоджено ангар, двоє працівників підприємства поранені

Вночі російські дрони атакували Полтавську область, у Миргородському районі уламки пошкодили ангарне приміщення підприємства. Двоє працівників отримали поранення, одного госпіталізували.

Війна • 25 березня, 06:51 • 26651 перегляди

У Запоріжжі троє постраждалих внаслідок ворожої атаки, пошкоджено будинки

У Запоріжжі внаслідок атаки є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, попередньо троє постраждалих. Тривога триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.

Війна • 21 березня, 19:38 • 26990 перегляди

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.

Війна • 21 березня, 18:32 • 104496 перегляди

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Війна • 20 березня, 06:39 • 109640 перегляди

Захворюваність на ГРВІ впала на 10%, через грип 14 летальних випадків, у тому числі вагітної - МОЗ

За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.

COVID-19 • 19 березня, 09:53 • 11999 перегляди

Полтавщину вночі атакували ворожі дрони: пошкоджено склад, була пожежа

Вночі ППО працювала на Полтавщині через атаку ворожих безпілотників. У Миргородському районі уламками пошкоджено склад, сталося загоряння соломи, але постраждалих немає.

Війна • 19 березня, 06:52 • 15917 перегляди

На Полтавщині ППО збила ворожі цілі: уламки пошкодили будинки

Вночі ворог атакував Полтавську область, але ППО збила цілі. Уламки впали у Лубенському районі, пошкодивши будинки та спричинивши загоряння трави.

Війна • 18 березня, 06:11 • 49025 перегляди

Активність ворожих БпЛА фіксується у багатьох областях України - ПС

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів над декількома областями. Особлива увага приділяється Київщині, де існує висока загроза ударів.

Війна • 17 березня, 20:32 • 17946 перегляди

Над Україною збили 90 зі 174 ворожих дронів, 70 - не досягли цілей

У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

Війна • 17 березня, 07:06 • 17520 перегляди

На Полтавщині через атаку рф аварійні відключення світла

Вночі ворог атакував Полтавщину, але ППО відпрацювала по цілях. Через падіння уламків БпЛА відбулись аварійні відключення світла в Кременчуцькому районі, енергетики працюють над відновленням.

Війна • 17 березня, 06:38 • 14460 перегляди

Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск

За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.

Війна • 16 березня, 11:31 • 30675 перегляди

Сили ППО знищили 47 з 90 ворожих БПЛА

Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.

Війна • 16 березня, 07:18 • 27698 перегляди

ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.

Війна • 15 березня, 07:03 • 30661 перегляди

Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 23:36 • 80810 перегляди

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.

Війна • 14 березня, 20:56 • 57731 перегляди

Споживання електрики падає, негода залишила без світла жителів на Полтавщині - Укренерго

Споживання електроенергії знижується. Негода призвела до знеструмлення 9 населених пунктів на Полтавщині, тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах.

Суспільство • 12 березня, 09:13 • 52809 перегляди

В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу

З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від грипу, найбільше у Києві. Серед померлих виявлено різні типи вірусів грипу А та В.

Суспільство • 12 березня, 07:53 • 34129 перегляди