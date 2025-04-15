Полтавська область

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
Після жахливої атаки росії по Сумах, у багатьох містах України оголошено Дні жалоби. Київська, Полтавська, Запорізька, Харківська та Львівська області приспускають прапори в пам'ять про загиблих.
Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.
Через сніг та вітер сталося аварійне відключення електроенергії у 12 населених пунктах Миргородської та Лохвицької громад. Без світла залишилися 1505 побутових та 155 юридичних абонентів.
Президент України заслухав звіт голови СБУ щодо протидії диверсіям та агентурі ворога. Спецслужба активно протидіє спробам залучення українських дітей до терористичної діяльності.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.
У ТЦК заявили, що висловлювання Ковалюка про втрати не сприяють обороноздатності. Припускають, що на його думку могли вплинути особисті обставини або втома від служби.
На Львівщині зафіксували третій випадок лептоспірозу через воду, хворий в реанімації. На Полтавщині теж випадок. Важливо уникати заражених водойм та вакцинувати тварин.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.
рф продовжує атакувати енергетичні об'єкти, попри угоду про припинення вогню. Сьогодні зранку удар пошкодив об'єкт в Херсоні, залишивши без світла 45 000 мешканців.
У Зінькові група дітей віком 10-14 років жорстоко знущалася з 10-річного хлопчика. Відкрито кримінальні провадження, омбудсман Лубінець контролює ситуацію.
Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.
Вночі російські дрони атакували Полтавську область, у Миргородському районі уламки пошкодили ангарне приміщення підприємства. Двоє працівників отримали поранення, одного госпіталізували.
У Запоріжжі внаслідок атаки є пошкодження приватних будинків та багатоповерхівок, попередньо троє постраждалих. Тривога триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях.
Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській, Харківській, Черкаській та інших областях.
В ніч на 20 березня 2025 року росія атакувала Україну 171 БпЛА. Українська ППО збила 75 дронів у 12 областях, 63 імітатори — локаційно втрачені. Постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.
За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.
Вночі ППО працювала на Полтавщині через атаку ворожих безпілотників. У Миргородському районі уламками пошкоджено склад, сталося загоряння соломи, але постраждалих немає.
Вночі ворог атакував Полтавську область, але ППО збила цілі. Уламки впали у Лубенському районі, пошкодивши будинки та спричинивши загоряння трави.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ударних дронів над декількома областями. Особлива увага приділяється Київщині, де існує висока загроза ударів.
У ніч на 17 березня ворог атакував Україну 174 безпілотниками. Українські захисники збили 90 БпЛА у 10 областях, 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.
Вночі ворог атакував Полтавщину, але ППО відпрацювала по цілях. Через падіння уламків БпЛА відбулись аварійні відключення світла в Кременчуцькому районі, енергетики працюють над відновленням.
За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.
Вночі 16 березня росія атакувала Україну 90 дронами, 47 з яких було збито силами ППО. Під ударом опинилися Чернігівська, Київська, Харківська та Одеська області.
У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.
Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.
Споживання електроенергії знижується. Негода призвела до знеструмлення 9 населених пунктів на Полтавщині, тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах.
З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від грипу, найбільше у Києві. Серед померлих виявлено різні типи вірусів грипу А та В.