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росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше

Київ • УНН

 • 1930 перегляди

У шести областях зафіксовано знеструмлення після нічних атак на енергооб’єкти. Аварійні відключення діють у Києві та чотирьох областях.

росія атакувала енергетику у 8 областях: де відключення і де найскладніше

росія вночі та вранці 10 листопада продовжувала атаки на енергетику України - у 8 областях. Під ворожими ударами - ключові підстанції, теплоцентралі та нафтогазова інфраструктура. На ранок є знеструмлення у 6 областях. Аварійні відключення - у Києві та 4 областях. Про це повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Ворожі атаки

"росія продовжує прицільно атакувати українську енергосистему. Під ударами - ключові підстанції, теплоцентралі та нафтогазова інфраструктура. Складною залишається ситуація на Київщині та Дніпропетровщині", - повідомили у Міненерго.

За даними Міненерго, "протягом доби ворог атакував енергооб’єкти на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Станом на ранок електропостачання всім споживачам у цих регіонах відновлено".

"Внаслідок нічних російських ударів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", - зазначили у міністерстві.

"Протягом ночі і зранку ворог завдавав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Через ворожі атаки на енергооб'єкти на ранок є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях", - підтвердили в Укренерго.

Як повідомили у Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи тривають на високовольтних підстанціях НЕК "Укренерго" та об’єктах операторів систем розподілу. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання. Роботи ускладнюють постійні повітряні тривоги.

Аварійні відключення

"Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у місті Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", - вказали у Міненерго.

За даними Укренерго", "у Київській, Сумській, Полтавській та Харківській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень".

"Київ, Вишгородський і Бучанський райони Київщини: за командою Укренерго тривають екстрені відключення", - зазначили також у ДТЕК.

Графіки

У більшості регіонів України, як зазначили у Міненерго, діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

За даними Укренерго, ⁠через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень від 2 до 4 черг.

рф атакувала Україну балістикою, знешкоджено 135 зі 162 дронів10.11.26, 08:23 • 2088 переглядiв

Юлія Шрамко

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