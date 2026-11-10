Россия атаковала энергетику в 8 областях: где отключения и где сложнее всего

Россия ночью и утром 10 ноября продолжала атаки на энергетику Украины — в 8 областях. Под вражескими ударами — ключевые подстанции, теплоцентрали и нефтегазовая инфраструктура. К утру обесточены потребители в 6 областях. Аварийные отключения — в Киеве и 4 областях. Об этом сообщили в Минэнерго и НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Вражеские атаки

«Россия продолжает прицельно атаковать украинскую энергосистему. Под ударами — ключевые подстанции, теплоцентрали и нефтегазовая инфраструктура. Сложной остается ситуация в Киевской и Днепропетровской областях», — сообщили в Минэнерго.

По данным Минэнерго, «в течение суток враг атаковал энергообъекты в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. По состоянию на утро электроснабжение всех потребителей в этих регионах восстановлено».

«В результате ночных российских ударов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях», — отметили в министерстве.

«В течение ночи и утром враг наносил удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Из-за вражеских атак на энергообъекты к утру есть обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях», — подтвердили в «Укрэнерго».

Как сообщили в Минэнерго, аварийно-восстановительные работы продолжаются на высоковольтных подстанциях НЭК «Укрэнерго» и объектах операторов систем распределения. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование. Работы осложняют постоянные воздушные тревоги.

Аварийные отключения

«Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в городе Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме», — указали в Минэнерго.

По данным «Укрэнерго», «в Киевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях утром применялись графики аварийных отключений».

«Киев, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области: по команде «Укрэнерго» продолжаются экстренные отключения», — также отметили в ДТЭК.

Графики

В большинстве регионов Украины, как отметили в Минэнерго, действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за непрерывных атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час.

По данным «Укрэнерго», ⁠из-за повреждения энергетического оборудования в части областей до конца суток для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений от 2 до 4 очередей.