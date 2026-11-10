рф атаковала Украину баллистикой, обезврежены 135 из 162 дронов

$45.320.1250.650.40
ukenru
06:40 • 622 просмотра
Рубио встретится с Сибигой на фоне переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
06:20 • 4936 просмотра
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
05:59 • 8176 просмотра
Масштабные отключения света в Донецке и Луганске после атаки дронов, взрывы также раздавались в Крыму и России
05:36 • 11622 просмотра
Стало известно, во сколько начнутся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби
05:33 • 9734 просмотра
Украина не ожидает прорыва на первом раунде переговоров в Абу-Даби, но возлагает надежды на второй — Арахамия
04:16 • 13615 просмотра
Украина планирует создать собственную спутниковую сеть связи стоимостью в сотни миллионов евро, для которой потребуется более 100 спутников
03:55 • 14388 просмотра
Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине и его игнорировании американских ультиматумовVideo
03:16 • 12182 просмотра
Кушнер и Уиткофф могут в ближайшее время встретиться с путиным и Зеленским для переговоров о завершении войны — CBS News
02:36 • 11748 просмотра
Нового «убийцу «Гераней» испытали в Украине, американский дрон AA Lancer 7 разгоняется до 400 км/ч
01:56 • 11499 просмотра
Украина сможет получить только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия, — Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Украинцы предложили снизить предельный возраст службы до 55 лет — что ответил Корецкий9 ноября, 20:53 • 12871 просмотра
Зеленский наградил Дарью Астафьеву государственной наградой, за что певица получила орден9 ноября, 21:09 • 8998 просмотра
Украинские военные усиливают позиции Украины на переговорах, Зеленский объяснил, каким именно образом9 ноября, 21:44 • 11067 просмотра
Соседи рассказали, каким был стрелок из Кракова, убивший 9 человек, и раскрыли неожиданные подробности его жизни9 ноября, 22:04 • 12949 просмотра
В Киеве, Житомире, Днепре и Виннице сообщают о мощных толчках, похожих на землетрясение: что известно9 ноября, 22:51 • 15079 просмотра
публикации
Европа учится воевать у Украины: как украинский опыт меняет архитектуру безопасности
Эксклюзив
06:20 • 4940 просмотра
Минус $6,6 млрд и новая волна подорожания: как российские атаки ударили по экономике Украины9 ноября, 16:19 • 30169 просмотра
Регламентный комитет вернул три постановления об отмене бюджетных выводов: повлияет ли это на Госбюджет-20279 ноября, 15:25 • 31951 просмотра
Бизнес призвал правоохранителей прекратить давление на предприятия: помогут ли новые подходы решить проблему авиализинга
Эксклюзив
9 ноября, 14:33 • 29888 просмотра
Миссия МВФ начала пересмотр программы финансирования: получит ли Украина 1,67 млрд долларов9 ноября, 14:15 • 28939 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Астафьева Дарья Викторовна
Роберт Де Ниро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Иран
Крым
Реклама
УНН Lite
Умерла бывшая партнерша Роберта Де Ниро и звезда сериала "227" Туки Смит05:53 • 3246 просмотра
Режиссёр «Супермена» и «Стражей Галактики» Джеймс Ганн покидает руководство DC Studios после смены владельца Warner Bros05:06 • 4552 просмотра
Трамп сам провёл брифинг из-за отсутствия пресс-секретаря и поссорился с журналистами из-за ПутинаVideo03:05 • 6260 просмотра
Пенелопа Крус объяснила, почему отказалась от жизни в США ради Мадрида и семьи02:05 • 6796 просмотра
Покупатели раскритиковали рождественский календарь Ким Кардашьян за 148 долларов и требуют вернуть деньги01:05 • 6314 просмотра
Актуальное
Техника
Ил-78
Сериал
Фильм
Saab JAS 39 Gripen

рф атаковала Украину баллистикой, обезврежены 135 из 162 дронов

Киев • УНН

 • 506 просмотра

россия запустила по Украине ракету «Искандер-М» и 162 дрона. ПВО сбила или подавила 135 беспилотников, зафиксированы попадания в 19 локациях.

рф атаковала Украину баллистикой, обезврежены 135 из 162 дронов

россия в ночь на 10 ноября запустила по Украине одну баллистическую ракету и 162 дрона. Сбиты или подавлены 135 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 ноября (с 18:00 9 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" (район запуска — Миллерово, рф) и 162 ударными БпЛА типов Shahed (96 из них — реактивные), "Герань", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орёл, Шаталово, Миллерово — рф, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 135 вражеских БпЛА типов Shahed (70 из них — реактивные), "Герань", дронов других типов, также несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях.

Генштаб ВСУ назвал количество военнослужащих РФ, ликвидированных в течение суток10.11.26, 07:13 • 4726 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
9К720 Искандер
Крым
Украина