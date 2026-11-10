рф атаковала Украину баллистикой, обезврежены 135 из 162 дронов

россия в ночь на 10 ноября запустила по Украине одну баллистическую ракету и 162 дрона. Сбиты или подавлены 135 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 10 ноября (с 18:00 9 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" (район запуска — Миллерово, рф) и 162 ударными БпЛА типов Shahed (96 из них — реактивные), "Герань", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орёл, Шаталово, Миллерово — рф, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 135 вражеских БпЛА типов Shahed (70 из них — реактивные), "Герань", дронов других типов, также несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях.

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