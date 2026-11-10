рф атакувала Україну балістикою, знешкоджено 135 зі 162 дронів
Київ • УНН
росія запустила по Україні ракету «Іскандер-М» і 162 дрони. ППО збила або придушила 135 безпілотників, зафіксовано влучання на 19 локаціях.
росія у ніч на 10 листопада запустила по Україні одну балістичну ракету і 162 дрони. Збито або придушено 135 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 10 листопада (з 18:00 09 листопада) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М (район пуску – Міллерово, рф) та 162 ударними БпЛА типу Shahed (96 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, також декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
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