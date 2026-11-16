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Філ Коллінз розплакався під час церемонії в Голлівуді – донька підтримала легендарного музиканта

Київ • УНН

 • 354 перегляди

75-річний Філ Коллінз отримав визнання за сольну кар’єру в Лос-Анджелесі. На церемонії його підтримала донька Лілі Коллінз.

Філ Коллінз розплакався під час церемонії в Голлівуді – донька підтримала легендарного музиканта

Легендарний британський музикант Філ Коллінз не стримав сліз під час церемонії включення до Зали слави рок-н-ролу в Лос-Анджелесі. На урочистості його підтримала донька, акторка Лілі Коллінз, відома за серіалом "Емілі в Парижі". Про це 15 листопада повідомило Associated Press, пише УНН.

Деталі

Церемонія відбулася 14 листопада в театрі Peacock Theater. Коллінз отримав визнання за свою сольну кар'єру, яка принесла йому світову популярність після успіху в гурті Genesis.

Під час промови музикант розчулився. Цього вечора він не виступав, а одну з його найвідоміших композицій, "In the Air Tonight", виконала співачка Синтія Еріво.

Лілі Коллінз підтримала батька на важливій церемонії

На церемонії 75-річний музикант з'явився разом із донькою Лілі. Їхню спільну появу зафіксували фотографи, а світлини опублікувало видання People.

Коллінз відомий світовими хітами "Another Day in Paradise", "Against All Odds" та "In the Air Tonight". Протягом десятиліть він залишався одним із найуспішніших британських виконавців.

Церемонія стала особливим моментом для музиканта, який останніми роками рідко виступає на сцені через проблеми зі здоров'ям.

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Степан Гафтко

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