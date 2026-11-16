Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта
Киев • УНН
75-летний Фил Коллинз получил признание за сольную карьеру в Лос-Анджелесе. На церемонии его поддержала дочь Лили Коллинз.
Легендарный британский музыкант Фил Коллинз не смог сдержать слёз во время церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе. На торжестве его поддержала дочь, актриса Лили Коллинз, известная по сериалу "Эмили в Париже". Об этом 15 ноября сообщило Associated Press, пишет УНН.
Детали
Церемония состоялась 14 ноября в театре Peacock Theater. Коллинз получил признание за свою сольную карьеру, которая принесла ему мировую популярность после успеха в группе Genesis.
Во время речи музыкант растрогался. В этот вечер он не выступал, а одну из его самых известных композиций, "In the Air Tonight", исполнила певица Синтия Эриво.
Лили Коллинз поддержала отца на важной церемонии
На церемонии 75-летний музыкант появился вместе с дочерью Лили. Их совместное появление запечатлели фотографы, а снимки опубликовало издание People.
Коллинз известен мировыми хитами "Another Day in Paradise", "Against All Odds" и "In the Air Tonight". На протяжении десятилетий он оставался одним из самых успешных британских исполнителей.
Церемония стала особенным моментом для музыканта, который в последние годы редко выступает на сцене из-за проблем со здоровьем.
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