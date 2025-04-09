Джон Ратклифф

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24819 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 32520 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 42787 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 50747 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 63496 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55047 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54713 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 116690 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81210 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 223847 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74082 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 36986 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 30844 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 82309 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 16807 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 82373 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 116690 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 223847 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401273 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 393852 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10034 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13579 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14068 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 16854 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74130 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Джон Ратклифф

Американский политик (родился в 1965 году)
Новости по теме

Илон Маск посетил ЦРУ: что обсуждалось

Илон Маск, куратор Департамента эффективности правительства США, посетил штаб-квартиру ЦРУ для переговоров. Обсуждалось, как ЦРУ может стать более эффективным, не ставя под угрозу национальную безопасность.

Новости Мира • 1 апреля, 07:24 • 17442 просмотра

На главу Пентагона с чиновниками подали в суд из-за чата в Signal

Организация American Oversight судится с должностными лицами администрации Трампа за использование Signal для обсуждения военных планов. Чат содержал конфиденциальную информацию.

Новости Мира • 26 марта, 08:34 • 15901 просмотра

Украинцы будут драться голыми руками, если их не устроит мирное соглашение – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что украинцы будут воевать голыми руками, если условия мира будут неприемлемыми. Он также добавил, что есть риск применения ядерного оружия рф из-за неудач на фронте.

Война • 26 марта, 01:21 • 14337 просмотра

Разведка США оценивает, что рф и Украина считают неудовлетворительное прекращение огня хуже, чем продолжение войны - Bloomberg

Разведка США считает, что россия и Украина считают неудовлетворительное прекращение огня хуже, чем продолжение войны. Разведывательное сообщество США также продолжает видеть риск в отношении ядерного оружия.

Война • 25 марта, 14:46 • 27887 просмотра

В рф заявляют о договоренности относительно контактов между СВР и ЦРУ

Состоялся телефонный разговор между главами СВР россии и ЦРУ. Стороны договорились о дальнейших контактах для урегулирования кризисных ситуаций и снижения напряженности.

Новости Мира • 12 марта, 07:15 • 11849 просмотра

Украина и США должны обсудить, как работать дальше - Генсек НАТО

Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости обсуждения дальнейшего сотрудничества между США и Украиной после письма Зеленского. Президент Польши Дуда назвал текущую ситуацию временной и призвал к спокойным переговорам.

Война • 6 марта, 15:58 • 18828 просмотра

Умеров о паузе в обмене разведданными с США: Киев работает над альтернативами

Министр обороны Умеров заявил, что Украина еще не получила информацию о ограничении доступа к разведданным США. Киев работает над альтернативными источниками данных, в частности с Германией.

Война • 6 марта, 15:38 • 16425 просмотра

В ЦРУ начали увольнять недавно принятых сотрудников - NYT

В ЦРУ начались увольнения офицеров, принятых за последние два года, в рамках сокращения государственных расходов. Увольнения проводятся неожиданно и негативно сказываются на моральном духе агентства.

Новости Мира • 6 марта, 14:08 • 20062 просмотра

Директор ЦРУ раскрыл детали "паузы" в помощи США Украине: надеется, что "на разведывательном фронте" она пройдет

Джон Реткліфф надеется, что пауза в предоставлении разведывательной помощи Украине скоро закончится. По его словам, США продолжат сотрудничество с Украиной, как и прежде, для противодействия агрессии.

Война • 5 марта, 13:40 • 21665 просмотра

Директор ЦРУ подтвердил, что США приостановили поставки разведданных Украине - СМИ

Директор ЦРУ Джон Ретклифф объявил о временном прекращении поставок оружия и разведданных Украине. Решение связано с ожиданием ответа на письмо к Трампу.

Война • 5 марта, 12:41 • 24062 просмотра