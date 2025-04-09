Джон Ратклифф

Илон Маск, куратор Департамента эффективности правительства США, посетил штаб-квартиру ЦРУ для переговоров. Обсуждалось, как ЦРУ может стать более эффективным, не ставя под угрозу национальную безопасность.
Организация American Oversight судится с должностными лицами администрации Трампа за использование Signal для обсуждения военных планов. Чат содержал конфиденциальную информацию.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что украинцы будут воевать голыми руками, если условия мира будут неприемлемыми. Он также добавил, что есть риск применения ядерного оружия рф из-за неудач на фронте.
Разведка США считает, что россия и Украина считают неудовлетворительное прекращение огня хуже, чем продолжение войны. Разведывательное сообщество США также продолжает видеть риск в отношении ядерного оружия.
Состоялся телефонный разговор между главами СВР россии и ЦРУ. Стороны договорились о дальнейших контактах для урегулирования кризисных ситуаций и снижения напряженности.
Генсек НАТО Рютте заявил о необходимости обсуждения дальнейшего сотрудничества между США и Украиной после письма Зеленского. Президент Польши Дуда назвал текущую ситуацию временной и призвал к спокойным переговорам.
Министр обороны Умеров заявил, что Украина еще не получила информацию о ограничении доступа к разведданным США. Киев работает над альтернативными источниками данных, в частности с Германией.
В ЦРУ начались увольнения офицеров, принятых за последние два года, в рамках сокращения государственных расходов. Увольнения проводятся неожиданно и негативно сказываются на моральном духе агентства.
Джон Реткліфф надеется, что пауза в предоставлении разведывательной помощи Украине скоро закончится. По его словам, США продолжат сотрудничество с Украиной, как и прежде, для противодействия агрессии.
Директор ЦРУ Джон Ретклифф объявил о временном прекращении поставок оружия и разведданных Украине. Решение связано с ожиданием ответа на письмо к Трампу.