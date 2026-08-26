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The Washington Post
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В кремле заявили, что директор ЦРУ посетил москву для контактов между спецслужбами

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил москву, заявил пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков. Цель поездки — контакты между спецслужбами.

В кремле заявили, что директор ЦРУ посетил москву для контактов между спецслужбами

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил москву для контактов между спецслужбами, заявил пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во вторник находился в москве с редким визитом руководителя разведывательного агентства США, на фоне пятого года войны рф против Украины.

Американские чиновники не анонсировали поездку Рэтклиффа, однако общедоступные данные отслеживания полётов зафиксировали перемещение транспортного самолёта правительства США с объединённой базы Эндрюс на окраине Вашингтона в столицу россии. Самолёт вылетел из москвы примерно через восемь с половиной часов, как показывают данные отслеживания Flightradar24.

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Представители ЦРУ, Пентагона и ВВС США отказались от комментариев. Белый дом не ответил на запрос о комментарии. 

Сразу не было понятно, какова была цель поездки и находились ли в составе делегации США какие-либо другие высокопоставленные американские чиновники.

Визит Рэтклиффа в москву совпал с напряжённым периодом в отношениях между США и россией. россия и Украина усилили дальнобойные удары по территории друг друга, и конца войне не видно, пишет издание. Некоторые аналитики предупреждают, что глава кремля владимир путин может прибегнуть к эскалации с военным "зондированием" против стран Балтии или других членов НАТО, что может привести к новому кризису.

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Как отмечает издание, "две сверхдержавы находятся по разные стороны иранского конфликта. Иран является важнейшим союзником москвы на Ближнем Востоке, и россия предоставила Тегерану разведывательную информацию о местонахождении военных активов США в регионе". Министерство финансов США в понедельник объявило о масштабной кампании санкций и дипломатического давления, направленной на удушение экономики Ирана.

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кремль хранил молчание относительно визита. На вопрос о цели визита Рэтклиффа пресс-секретарь дмитрий песков сообщил The Post, что это были "контакты между службами безопасности", и отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности.

Ранее во вторник он заявил, что у кремля нет информации об американском военном самолёте, прибывшем в московский международный аэропорт "Внуково". Российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе, сказал он.

О визите Рэтклиффа в россию ранее сообщало CBS News.

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Последний известный визит директора ЦРУ в москву состоялся в ноябре 2021 года, когда Уильям Дж. Бёрнс, возглавлявший агентство при президенте Джо Байдене, предупредил путина и его главных помощников не нападать на Украину и чётко объяснил, каковы будут последствия. москва начала полномасштабное вторжение в течение нескольких недель.

Американский самолёт, прибывший в москву, C-17A Globemaster III, является тяжёлым транспортным самолётом Министерства обороны США. Этот летательный аппарат особенно ценен для конфиденциальных дипломатических визитов, позволяя руководителям брать с собой специализированный комплект транспортных средств, электронного оборудования и вспомогательного персонала, пишет издание.

Второй самолёт ВВС США, C-40B, также вылетел с объединённой базы Эндрюс и приземлился в Риге через несколько часов после прибытия C-17A в страну.

Общедоступные данные отслеживания полётов не показывают C-40B на последующем рейсе в москву. Самолёт является модифицированным бизнес-джетом, который используется для перевозки высокопоставленных государственных чиновников.

Видео, распространённое во вторник в социальных сетях и геолокализованное The Washington Post, показало кортеж автомобилей, некоторые из которых имели красные дипломатические номера, двигавшийся на восток по Новому Арбату в центре москвы возле здания российских вооружённых сил.

C-17A вылетел из москвы вскоре после 17:30 по местному времени и приземлился в Риге чуть более чем через час, показывают данные Flightradar24.

Юлия Шрамко

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The Washington Post