Директор ЦРУ Джон Рэтклифф отправился в москву на борту C-17

В рф на борту C-17 отправился директор ЦРУ Джон Рэтклифф для встреч в москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBSNews, передает УНН.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сегодня отправился в россию на борту C-17 для встреч в москве - сообщила журналистка Дженнифер Джейкобс.

Напомним

В рф зафиксировали приземление в московском аэропорту "Внуково" самолета ВВС США.

По данным FlightRadar, утром 25 августа военный Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 вылетел из Риги и приземлился во Внуково.

В Ригу самолет прилетел из американского города Кэмп-Спрингс, где расположена авиабаза Эндрюс — там базируется самолет президента США Air Force One.

Как отмечается, борта типа C-17 используют для дипломатических и правительственных перевозок. Впервые с 2017 года, как указано, такой самолет прилетел в Москву. Также указывается, что в последний раз спецборт из США прилетал в Россию полтора года назад, когда состоялся обмен заключенными Фогелем и Винником.