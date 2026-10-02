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Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеяться

Киев • УНН

 • 2878 просмотра

Подборка из десяти комедий для отдыха и смеха — от «Мальчишника в Вегасе» до «Всегда говори „ДА“».

Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеяться

Если на выходных хочется отложить серьёзные дела, удобно устроиться на диване и просто посмеяться, тогда самое время выбрать хорошую комедию. УНН собрали для вас топ-10 фильмов с забавными героями и невероятными приключениями, которые точно не назовёшь будничными.

Миллион способов потерять голову

Дикий Запад — не лучшее место для человека, который не любит конфликтов. Именно в такой ситуации оказывается фермер Альберт: вместо того чтобы принять вызов на дуэль, он отступает, из-за чего теряет возлюбленную Луизу. Девушка быстро находит ему замену — местного ловеласа Фоя, но жизнь Альберта меняется после знакомства с Анной, женой известного преступника Клинча Литтервуда. Она помогает ему поверить в собственные силы, а вместе они проводят время за стрельбой, развлечениями и знакомством с местными правилами выживания. Проблема лишь в одном: муж Анны вскоре приезжает в город со своей бандой. И явно не для дружеского разговора.

Скупой

Франсуа Готье — талантливый скрипач, но его главный талант, кажется, вовсе не музыкальный. Он умеет экономить буквально на всём. Для него потратить деньги — это почти личная трагедия, а любой счёт может испортить настроение, однако однажды привычная жизнь мужчины начинает рушиться. Ему придётся пересмотреть своё отношение к деньгам, отношениям и окружающим людям, особенно после того, как в его жизни неожиданно появилась уже взрослая дочь.

Мы — Миллеры

Дэвид занимается продажей наркотиков и вполне доволен своей не слишком законопослушной жизнью, пока из-за одной неприятной ситуации не теряет товар и деньги. Босс предлагает ему шанс всё исправить. Он должен перевезти крупную партию наркотиков из Мексики в США, и для этого Дэвид придумывает, по его мнению, гениальный план: создать фиктивную семью. К ней присоединяются стриптизёрша Роуз, подросток Кенни и девушка с бунтарским характером. Четвёрка отправляется в путь под видом обычной американской семьи. Остаётся лишь не выдать себя, а ещё не перессориться до момента пересечения границы.

Дедушка лёгкого поведения

После смерти жены Джек переезжает к семье своей дочери. Казалось бы, это прекрасная возможность для него не оставаться в одиночестве, но его внук вовсе не в восторге от перспективы делить с дедом свою комнату. Сначала родственники пытаются мирно договориться, но борьба за личное пространство быстро выходит на новый уровень. Вместо спокойной семейной жизни дом превращается в настоящее поле битвы, где каждый готов идти до конца.

Мальчишник в Вегасе

Четверо друзей приезжают в Лас-Вегас, чтобы устроить жениху незабываемую вечеринку перед свадьбой. Незабываемой она действительно становится, но, правда, совсем не так, как они планировали. Утром мужчины просыпаются в полном беспорядке, а в гостиничном номере появляются тигр и маленький ребёнок, тогда как жених куда-то исчез. Хуже всего то, что никто не помнит, что произошло ночью, поэтому теперь друзьям придётся буквально собирать события прошлого вечера по кусочкам, чтобы найти пропавшего товарища и вовремя вернуться на свадьбу, которая вот-вот начнётся.

Безумная свадьба

Месье и мадам Верней воспитали четырёх дочерей и мечтали о спокойной семейной жизни, однако выбор мужей для старших дочерей стал для родителей настоящим испытанием: их зятья имеют разное культурное и религиозное происхождение. Когда семья уже почти смирилась с этой ситуацией, младшая дочь сообщает о своём выборе, и родители снова испытывают шок. Впереди знакомство двух семей и подготовка к свадьбе, которая имеет все шансы превратиться в семейный хаос.

DZIDZIO: Первый раз

Герой Михаила Хомы не успевает на самолет в Португалию, где живет его мама. Такая неудача дорого ему обходится: разгневанная мать выгоняет сына из киевской квартиры и отправляет его в родное село. Там герой встречает старых друзей, знакомится с новыми людьми и неожиданно находит любовь. Параллельно ему приходится помогать местным талантам подготовиться к выступлению на церковном празднике. И хотя название фильма может намекать на совершенно другую историю, на самом деле это романтическая комедия о взрослении, дружбе и поиске собственного счастья.

Норбит

Норбит с детства живет под давлением Распутии — полной женщины с очень сложным характером, которая фактически решила, какой должна быть его жизнь. Все меняется, когда в город возвращается Кейт — девушка, которую Норбит по-настоящему любит. Теперь главному герою нужно не только решиться бороться за свою любовь, но и придумать, как вырваться из-под влияния Распутии. Задача, мягко говоря, непростая. Особенно когда человек, от которого ты хочешь сбежать, строит совсем другие планы.

Шпионка

Сьюзан Купер работает аналитиком ЦРУ и привыкла оставаться в тени. Она координирует работу полевых агентов и мечтает когда-нибудь оказаться на их месте, но когда секретная сеть агентов оказывается под угрозой, Сьюзан неожиданно получает шанс отправиться на настоящую операцию. Причина проста: враги не знают ее в лицо, поэтому женщина, которая раньше наблюдала за опасными миссиями через наушники, теперь сама оказывается в центре шпионских приключений. И очень быстро становится понятно, что теория и практика — это две совершенно разные вещи. А еще в фильме есть забавный эпизод с Веркой Сердючкой, который добавляет этой и без того абсурдной шпионской истории еще немного колорита.

Всегда говори "ДА"

Карл Аллен привык отказываться от всего нового: встреч с друзьями, спонтанных поездок, необычных предложений и даже возможности изменить собственную жизнь. После одного необычного семинара он решает проверить на себе простое правило: больше не говорить "нет" и соглашаться на любые возможности, которые появляются на его пути. Сначала такая перемена приносит Карлу настоящий взрыв положительных эмоций. Он знакомится с новыми людьми, попадает в забавные ситуации и наконец начинает жить гораздо активнее. Однако постепенно герой понимает, что постоянно говорить "да" тоже не так просто. Комедия с Джимом Керри сочетает абсурдный юмор с историей о том, как иногда стоит выйти из зоны комфорта, но при этом не забывать думать головой.

Алла Киосак

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Верка Сердючка
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