Верка Сердючка
Сценический образ Андрея Данилко
Верка Сердючка — центральный сценический образ творчества Андрея Данилко, который он придумал и создал в 1991 году. По словам автора, Верка Сердючка — это арт-персонаж, через который он рассказывает о себе.
1991
Образ был впервые представлен на большой сцене в Полтавском музыкально-драматическом театре
1993
Персонаж получил признание на конкурсе "Юморина" и получил первый приз за актерскую работу
1997
На телеканале "1+1" состоялась премьера развлекательной программы "СВ-шоу" с персонажем-проводницей
2001
Произошла кардинальная смена сценического образа персонажа с проводницы на поп-звезду
2003
Было присвоено почетное звание Заслуженного артиста Украины
2007
Представил Украину на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Dancing Lasha Tumbai", заняв второе место
2008
Было присвоено почетное звание Народного артиста Украины
2015
Появился в эпизодической роли в голливудском комедийном фильме
2023
Продал автомобиль Rolls-Royce для сбора средств на нужды украинского реабилитационного центра Superhumans Center
2025
Выступил на юбилейном концерте поэта Юрия Рыбчинского во Дворце "Украина"