В приложении "Мрія" планируется внедрение искусственного интеллекта. Он поможет школьникам строить образовательную траекторию и будет рекомендовать контент, как в YouTube.
Новые пошлины Трампа могут привести к сокращению рекламных бюджетов в Голливуде. Бренды пересматривают расходы из-за экономической неопределенности, что ударит по традиционным медиа.
Минцифры разрабатывает украинскую большую языковую модель, которая ускорит интеграцию ИИ в государство, бизнес и ключевые сферы жизни украинцев. Модель планируют запустить до декабря 2025 года.
Голливудские студии зарабатывают на фейковых трейлерах, созданных ИИ, вместо блокировки. Они получают доход от рекламы на этих видео, хотя это нарушает авторские права.
В Национальном парке "Пирятинский" надеются на возвращение аиста Грицька, который не прилетел с самкой Одаркой. Если он вернется, возможна борьба за гнездо.
Александр Куницкий подал декларацию о доходах за 2024 год. Его зарплата уменьшилась, но он владеет квартирами в Израиле и Одессе, а также имеет сбережения в долларах.
Российскому пропагандисту Соловьеву сообщено об изменении и новом подозрении. Он систематически призывал к изменению конституционного строя, агрессии против Украины и геноциду.
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Руководитель ЦПД СНБО рассказал об усилении российской дезинформации в соцсетях X, TikTok и YouTube Shorts. РФ пытается продвигать тезисы о потере Украиной субъектности и дискредитировать поддержку Запада.
Центр противодействия дезинформации обнаружил сеть англоязычных аккаунтов в X, которые распространяют кремлевскую пропаганду. Аналитики определили основные нарративы и инструменты воздействия на аудиторию США.
Reuters установили камеру и вели прямой эфир с Майдана Независимости в Киеве, что вызвало возмущение из-за ограничений безопасности военного положения. Пользователи соцсетей и СМИ критикуют действия Reuters из-за возможных угроз безопасности.
Google сотрудничала с авторитарными правительствами, удаляя нежелательный контент по их запросам. С 2020 по 2024 год более 60% запросов на удаление поступило из россии, а Китай добился удаления 200+ видео о коррупции.
Михаил Поплавский - в топ-4 инфлюенсеров Украины по версии Forbes.
Эксперт ESET рассказал об основных каналах распространения фальшивой рекламы в соцсетях. За последние полгода количество фишинговых угроз выросло на 335%, ежедневно выявляется более 100 новых мошеннических адресов.
Министр цифровой трансформации рассказал, как менялось ведомство за последние два года. Также говорил о внедрении OKR и ключевых вызовах на пути к цифровизации.
В Харькове осуждены два агента рф: банкир, который собирал координаты для ракетных ударов, и женщина, которая писала тексты для российского военкора. Оба получили длительные сроки заключения с конфискацией имущества.
YouTube возобновляет доставку серебряных, золотых и бриллиантовых кнопок для украинских авторов с января 2025 года. Награды не будут доставлять в россию, беларусь, Иран и Северную Корею.
Samsung представит четыре новые модели смартфонов серии Galaxy S25 с улучшенными характеристиками и ИИ-функциями. Флагманская модель Ultra получит титановую раму и камеру на 200 МП.
Суд избрал меру пресечения для Макса Назарова в виде содержания под стражей с возможностью залога в 12 млн грн. СБУ подозревает его в оправдании агрессии РФ против Украины.
Facebook, X, YouTube и другие техкомпании присоединились к обновленному кодексу поведения ЕС по противодействию языку ненависти. Компании обязались быстрее реагировать на жалобы и внедрить автоматические инструменты выявления вредоносного контента.
Соломенский суд Киева рассмотрит ходатайство о мере пресечения для Макса Назарова. Экс-ведущего подозревают в дискредитации Украины и распространении пророссийских нарративов.
СБУ собрала доказательства антиукраинской деятельности бывшего ведущего телеканалов «Наш» и «NewsOne». Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.
Марк Цукерберг защищает использование Meta набора данных LibGen с защищенными авторским правом электронными книгами. Он проводит параллели с YouTube, который также борется с пиратским контентом.
По официальному запросу Литовской комиссии по радио и телевидению Google удалил из поисковой выдачи более 200 заблокированных сайтов с российскими каналами. Это часть борьбы с дезинформацией и пропагандой российских СМИ.
Культовой песне "Українське сало" исполнилось 20 лет. За это время было создано три видеоклипа, последний из которых набрал 7,9 млн просмотров на YouTube и использовал 3D XR технологии.
Дмитрий Литвин заявил, что Facebook потерял свое прежнее влияние после начала полномасштабного вторжения. По его словам, сейчас самой влиятельной соцсетью является X, где сосредоточены военные, волонтеры и международные журналисты.
В Дагестане, Чечне и Ингушетии произошли перебои с доступом к YouTube, Telegram и WhatsApp из-за обучения Роскомнадзора. Ограничения продолжались сутки и коснулись также некоторых российских ресурсов.
Американский подкастер Лекс Фридман провел трехчасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста планируют выпустить в понедельник.
Юн Сук Йоль обратился к сторонникам с письмом на фоне процедуры импичмента из-за военного конфликта. Президент поблагодарил за поддержку и призвал к единству, наблюдая за протестами через YouTube.
На новогодние праздники в оккупированном Крыму могут отключать мобильный интернет в любое время суток. Кабельный интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме.