Facebook потерял свое значение, а самой влиятельной соцсетью сейчас является Х - советник Зеленского

Дмитрий Литвин заявил, что Facebook потерял свое прежнее влияние после начала полномасштабного вторжения. По его словам, сейчас самой влиятельной соцсетью является X, где сосредоточены военные, волонтеры и международные журналисты.