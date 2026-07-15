Сбой в работе Google, Apple и Samsung в рф может свидетельствовать о подготовке к новым блокировкам - ЦПД

Масштабный сбой в работе Google, Apple, Samsung и GitHub в россии может свидетельствовать о подготовке к новым блокировкам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

"роскомнадзор" официально отрицает свою причастность к инциденту. Однако специалисты уверены: это очередное тестирование оборудования для фильтрации трафика, которое российская власть использует в целях цензуры сети, отметили в ЦПД.

Тактика ограничения россиянам доступа к иностранным онлайн-сервисам уже стала системной для Кремля. По аналогичному сценарию ранее блокировали Telegram, WhatsApp, Viber и YouTube. Схема всегда одинакова: сначала фиксируются краткосрочные сбои, а через несколько недель наступает полная блокировка или критическое замедление работы этих ресурсов

В ЦПД добавили, что попытки ограничить работу мировых технологических гигантов и ключевых ИТ-сервисов являются очередным шагом к полной изоляции российского цифрового пространства.

Даже если сейчас доступ восстановили, власть четко дала понять, что готова пожертвовать критически важными для собственных граждан технологиями ради построения "цифровой тюрьмы"