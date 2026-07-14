Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS

Доменные адреса Telegram t.me и telegram.me стали недоступными для пользователей в разных странах мира, из-за чего перестали открываться ссылки на каналы и профили мессенджера в браузерах. Об этом сообщают профильные ресурсы, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, проблема связана с доменной зоной .me, администратором которой является реестр Черногории. В частности, при запросе адреса t.me через Google Public DNS система возвращает сообщение об отсутствии домена в глобальной системе DNS.

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В то же время сам мессенджер Telegram продолжает работать в штатном режиме. Мобильное приложение и десктопная версия остаются доступными, а проблема касается только открытия доменных ссылок через браузер.

Причины сбоя на данный момент неизвестны. При этом данные WHOIS свидетельствуют, что домен t.me остается зарегистрированным за владельцем до 20 мая 2035 года, а серверы имен Google Domains не менялись, поэтому проблема не связана с истечением срока регистрации или потерей права на домен.

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