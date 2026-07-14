Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS

$44.490.0250.860.02
ukenru
00:55 • 12451 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 31106 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
13 июля, 17:13 • 34700 просмотра
Зеленский ожидает, что в течение 12 месяцев FREYJA осуществит перехват баллистики
13 июля, 15:18 • 40505 просмотра
Девять европейских стран официально присоединились к Антибаллистической коалиции
Эксклюзив
13 июля, 12:49 • 44062 просмотра
Кому ждать новых возможностей, а кому избегать рисков: гороскоп на неделю 13–19 июля
Эксклюзив
13 июля, 12:01 • 40602 просмотра
Подготовка к зиме и вызовы войны могут стать главными причинами кадровых изменений в правительстве
13 июля, 11:48 • 51244 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента
13 июля, 10:56 • 26780 просмотра
Зеленский подтвердил задержание экс-командира 155-й бригады и еще 9 подозреваемых по делу об убийстве двух братьев в Киевской областиPhoto
13 июля, 10:40 • 21389 просмотра
Зеленский предлагает парламенту продлить военное положение и мобилизацию
Эксклюзив
13 июля, 10:10 • 18828 просмотра
В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.7м/с
73%
746мм
Популярные новости
Трамп поддержал санкционный пакет против рф, инициированный покойным сенатором Грэмом - СМИ13 июля, 20:04 • 10659 просмотра
Сестру Линдси Грэма назначили временным сенатором после его смерти13 июля, 20:58 • 9062 просмотра
Трамп объявил об обращении к нации в четверг13 июля, 21:16 • 15501 просмотра
В Киеве прогремела серия взрывов во время атаки баллистическими ракетами, работает ПВО13 июля, 21:28 • 18225 просмотра
Рубио заявил, что США не позволят Ирану ввести сборы за проход через Ормузский пролив13 июля, 22:36 • 10984 просмотра
публикации
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 38875 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 52261 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 51242 просмотра
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto13 июля, 10:24 • 45406 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 85056 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Кир Стармер
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 82676 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 118809 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 117485 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 107020 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 184011 просмотра
Актуальное
Техника
Truth Social
Золото
Фильм
Социальная сеть

Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS

Киев • УНН

 • 2510 просмотра

Доменные адреса Telegram t.me и telegram.me стали недоступными из-за сбоя в DNS, что повлияло на открытие ссылок в браузерах. Сам мессенджер продолжает работать в штатном режиме.

Домен Telegram перестал открываться по всему миру из-за сбоя в DNS

Доменные адреса Telegram t.me и telegram.me стали недоступными для пользователей в разных странах мира, из-за чего перестали открываться ссылки на каналы и профили мессенджера в браузерах. Об этом сообщают профильные ресурсы, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, проблема связана с доменной зоной .me, администратором которой является реестр Черногории. В частности, при запросе адреса t.me через Google Public DNS система возвращает сообщение об отсутствии домена в глобальной системе DNS.

Масштабный сбой в "Резерв+" 10 июля: работа приложения парализована10.07.25, 10:37 • 1512 просмотров

В то же время сам мессенджер Telegram продолжает работать в штатном режиме. Мобильное приложение и десктопная версия остаются доступными, а проблема касается только открытия доменных ссылок через браузер.

Причины сбоя на данный момент неизвестны. При этом данные WHOIS свидетельствуют, что домен t.me остается зарегистрированным за владельцем до 20 мая 2035 года, а серверы имен Google Domains не менялись, поэтому проблема не связана с истечением срока регистрации или потерей права на домен.

Массовый сбой в работе Google и YouTube: что известно04.09.25, 12:50 • 4616 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Telegram
Черногория