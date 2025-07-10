Масштабный сбой в "Резерв+" 10 июля: работа приложения парализована

В четверг, 10 июля, в мобильном приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются, что приложение долго загружается, а затем выдает "ошибку", сообщает УНН.

Детали

Из-за сбоя военнообязанным мужчинам советуют иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать проблем в случае проверки ТЦК.

Дополнение

Это не первый масштабный сбой в приложении "Резерв+" в 2025 году: подобная ситуация произошла 26 июня. При входе у некоторых пользователей всплывало окно: "У нас техническая проблема".

Позже в министерстве обороны Украины озвучили причину масштабного сбоя. Там объяснили это "временными трудностями в работе мобильного приложения".

Напомним

До конца года в приложении "Резерв+" планируется внедрить смарт-контракты. Это позволит присоединиться к армии, подписав контракт прямо в телефоне.