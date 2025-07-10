Масштабный сбой в "Резерв+" 10 июля: работа приложения парализована
Киев • УНН
Мобильное приложение "Резерв+" 10 июля столкнулось с масштабным сбоем. Пользователи сообщают о длительной загрузке и ошибках в работе приложения.
В четверг, 10 июля, в мобильном приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются, что приложение долго загружается, а затем выдает "ошибку", сообщает УНН.
Детали
Из-за сбоя военнообязанным мужчинам советуют иметь при себе бумажные документы, чтобы избежать проблем в случае проверки ТЦК.
Дополнение
Это не первый масштабный сбой в приложении "Резерв+" в 2025 году: подобная ситуация произошла 26 июня. При входе у некоторых пользователей всплывало окно: "У нас техническая проблема".
Позже в министерстве обороны Украины озвучили причину масштабного сбоя. Там объяснили это "временными трудностями в работе мобильного приложения".
Напомним
До конца года в приложении "Резерв+" планируется внедрить смарт-контракты. Это позволит присоединиться к армии, подписав контракт прямо в телефоне.