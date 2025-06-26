Масштабний збій у "Резерв+" 26 червня: що стало причиною

У четвер, 26 червня, у мобільному додатку "Резерв+" стався масштабний збій, через який користувачі не можуть скористатися електронними військово-обліковими документами. Про це повідомляє УНН.

Деталі

При вході в деяких користувачів спливає вікно: "У нас технічна проблема". Наразі більшість користувачів бачить на екранах своїх мобільних телефонів таку картинку.

Причина збою встановлюється. Користувачів додатку закликають тимчасово користуватися паперовими електронними військово-обліковими документами.

Довідка

Станом на початок-середину червня 2025 року українці подали понад 110 тисяч заявок на службу в Силах оборони через застосунок "Резерв+". За даними Міноборони України, найчастіше громадяни обирають напрямки піхоти, штабу, БПЛА, медицини та транспорту.

Нагадаємо

До кінця року в застосунку "Резерв+" планується впровадити смартконтракти. Це дозволить долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні.