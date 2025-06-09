До кінця року в “Резерв+” мають з’явитися смартконтракти - Міноборони
Київ • УНН
У "Резерв+" до кінця року з'являться смартконтракти для підписання контракту з армією онлайн. Контракт потраплятиме в систему рекрутингу військової частини після співбесіди з рекрутером.
До кінця року в застосунку "Резерв+" планується впровадити смартконтракти, коли можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні.
Про це заявила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU, передає УНН.
Деталі
З регулярних важливих завдань, які ми можемо спланувати на рік, - відстрочки. Їх загалом 35, і ми собі формуємо беклог на рік. Розділяємо навантаження пропорційно, щоб команда впоралася. І розуміємо, що до кінця 2025 року ми ставимо собі ціль реалізувати всі 35 відстрочок. (...) До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто
Вона зазначила, що контракт надходитиме в систему рекрутингу військової частини.
А перед цим відбуватиметься класичний процес рекрутингу як у корпораціях. Ви подаєте заявку, з вами зв’язується рекрутер, тоді співбесіда. І коли є всі взаємні погодження, зможете підписати контракт прямо в телефоні
Нагадаємо
Можливість оплати штрафу за 50% "знижкою" за порушення правил військового обліку у застосунку "Резерв+" планується запровадити в червні-липні.