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До кінця року в “Резерв+” мають з’явитися смартконтракти - Міноборони

Київ • УНН

 • 516 перегляди

У "Резерв+" до кінця року з'являться смартконтракти для підписання контракту з армією онлайн. Контракт потраплятиме в систему рекрутингу військової частини після співбесіди з рекрутером.

До кінця року в “Резерв+” мають з’явитися смартконтракти - Міноборони

До кінця року в застосунку "Резерв+" планується впровадити смартконтракти, коли можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні.

Про це заявила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU, передає УНН.

Деталі

З регулярних важливих завдань, які ми можемо спланувати на рік, - відстрочки. Їх загалом 35, і ми собі формуємо беклог на рік. Розділяємо навантаження пропорційно, щоб команда впоралася. І розуміємо, що до кінця 2025 року ми ставимо собі ціль реалізувати всі 35 відстрочок. (...) До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто

 - сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що контракт надходитиме в систему рекрутингу військової частини.

А перед цим відбуватиметься класичний процес рекрутингу як у корпораціях. Ви подаєте заявку, з вами зв’язується рекрутер, тоді співбесіда. І коли є всі взаємні погодження, зможете підписати контракт прямо в телефоні

- додала Черногоренко. 

Нагадаємо

Можливість оплати штрафу за 50% "знижкою" за порушення правил військового обліку у застосунку "Резерв+" планується запровадити в червні-липні.

Павло Башинський

Павло Башинський

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