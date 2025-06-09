До кінця року в “Резерв+” мають з’явитися смартконтракти - Міноборони

До кінця року в застосунку "Резерв+" планується впровадити смартконтракти, коли можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні.

Про це заявила заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю DOU, передає УНН.

З регулярних важливих завдань, які ми можемо спланувати на рік, - відстрочки. Їх загалом 35, і ми собі формуємо беклог на рік. Розділяємо навантаження пропорційно, щоб команда впоралася. І розуміємо, що до кінця 2025 року ми ставимо собі ціль реалізувати всі 35 відстрочок. (...) До кінця року в "Резерв+" ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто