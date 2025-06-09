До конца года в “Резерв+” должны появиться смартконтракты – Минобороны

До конца года в приложении "Резерв+" планируется внедрить смартконтракты, когда можно будет вступить в армию, подписав контракт прямо в телефоне.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU, передает УНН.

Из регулярных важных задач, которые мы можем спланировать на год, - отсрочки. Их всего 35, и мы себе формируем бэклог на год. Разделяем нагрузку пропорционально, чтобы команда справилась. И понимаем, что до конца 2025 года мы ставим себе цель реализовать все 35 отсрочек. (...) До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты. Можно будет вступить в армию, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы знакомимся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто