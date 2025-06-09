До конца года в “Резерв+” должны появиться смартконтракты – Минобороны
Киев • УНН
В "Резерв+" до конца года появятся смартконтракты для подписания контракта с армией онлайн. Контракт будет попадать в систему рекрутинга воинской части после собеседования с рекрутером.
До конца года в приложении "Резерв+" планируется внедрить смартконтракты, когда можно будет вступить в армию, подписав контракт прямо в телефоне.
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU, передает УНН.
Детали
Из регулярных важных задач, которые мы можем спланировать на год, - отсрочки. Их всего 35, и мы себе формируем бэклог на год. Разделяем нагрузку пропорционально, чтобы команда справилась. И понимаем, что до конца 2025 года мы ставим себе цель реализовать все 35 отсрочек. (...) До конца года в "Резерв+" мы воплотим также смартконтракты. Можно будет вступить в армию, подписав контракт прямо в телефоне. Как, условно, мы знакомимся с лицензионными соглашениями в Apple. Это должно быть настолько же просто
Она отметила, что контракт будет поступать в систему рекрутинга военной части.
А перед этим будет происходить классический процесс рекрутинга как в корпорациях. Вы подаете заявку, с вами связывается рекрутер, тогда собеседование. И когда есть все взаимные согласования, сможете подписать контракт прямо в телефоне
Напомним
Возможность оплаты штрафа за 50% "скидкой" за нарушение правил военного учета в приложении "Резерв+" планируется ввести в июне-июле.