Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Київ • УНН
У Міноборони повідомили, що можливість сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку зі знижкою 50% у застосунку "Резерв+" планується запустити в червні-липні.
Можливість оплати штрафу за 50% "знижкою" за порушення правил військового обліку у застосунку "Резерв+" планується запровадити в червні-липні. Про це журналісту УНН повідомили в Міністерстві оборони у відповідь на запит.
Деталі
Запуск сервісу із сплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку "Резерв+" запланований на червень-липень 2025 року
Доповнення
В березні цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.
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