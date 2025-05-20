Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

Можливість оплати штрафу за 50% "знижкою" за порушення правил військового обліку у застосунку "Резерв+" планується запровадити в червні-липні. Про це журналісту УНН повідомили в Міністерстві оборони у відповідь на запит.

Деталі

Запуск сервісу із сплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку "Резерв+" запланований на червень-липень 2025 року - йдеться у відповіді на запит.

Доповнення

В березні цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Рада підтримала зниження штрафів за несвоєчасне уточнення даних у ТЦК

У квітні Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовозобов'язані зможуть отримати знижку 50% при добровільній сплаті штрафу за адміністративні провадження за порушення військового обліку. 17 квітня закон набрав чинності.

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон