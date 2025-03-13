Рада підтримала зниження штрафів за несвоєчасне уточнення даних у ТЦК

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12093.

Деталі

#12093 - адміністративні правопорушення, пов’язані з військовим обліком // в цілому (240) - пише нардеп.

Прийняття Закону забезпечить удосконалення порядку накладання стягнень за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 КУПАП та сприятиме надходженню грошових коштів від штрафів в бюджет, а також буде сприяти наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів актуальною інформацією - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Зокрема, метою розроблення проєкту є внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (далі - проєкт Закону):

удосконалення порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення призовниками,

військовозобовʼязаними, резервістами правил військового обліку, у тому числі шляхом можливості самостійного звернення особи до органів ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру;

наповнення державного бюджету за рахунок добровільної сплати особою штрафів за скоєння адміністративного правопорушення;

стимулювання військозобовʼязаних здійснювати уточнення даних відповідно до Правил військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. Nº 1487 через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного, резервіста.

Нагадаємо

9 січня 2025 року Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Зокрема, 231 нардеп проголосував "за" в першому читанні.