ВР зробила крок до зменшення штрафу за не уточнення даних в ТЦК
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала законопроєкт про 50% знижку на штраф за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Понад 6 млн військовозобов'язаних не оновили свої дані у 2024 році.
Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних, передає УНН.
Так, 231 нардеп проголосував "за" в першому читанні. Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), зокрема:
⦁ доповнити новою статтею 2799, якою надати можливість особі, яка притягується до адміністративної відповідальності за статтями 210, 2101 КУпАП, подати заяву до ТЦК та СП, в якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надання згоди на розгляд справи за її відсутності;
⦁ доповнити новою статтею 3003, якою надати можливість особі, яка притягнута до адміністративної відповідальності, в порядку передбаченому статтею 2799 КУпАП, упродовж 10 календарних днів з дня набрання постанови законної сили, добровільно оплатити 50% розміру накладеного штрафу.
Крім того, пропонується внести зміни до низки інших статей КУпАП задля приведення їх у відповідність до запропонованих законопроєктом положень.Очікується, що прийняття зазначених змін позитивно впливатиме на:
⦁ стимулювання військовозобов’язаних здійснити уточнення даних відповідно до Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. №1487, через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;
⦁ забезпечення наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацією щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян;
Також передбачається удосконалення процедури розгляду в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 2101 КУпАП, та надання можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, добровільно сплатити 50 % від мінімальної санкції статті шляхом самостійного звернення до ТЦК та СП через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.
Додамо, що за не уточнення персональних даних у термін 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що упродовж 2024 році понад 6 000 000 військовозобов’язаних громадян не уточнили й свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації.