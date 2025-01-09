ВР сделала шаг к уменьшению штрафа за не уточнение данных в ТЦК
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект о 50% скидке на штраф за несвоевременное уточнение военно-учетных данных. Более 6 млн военнообязанных не обновили свои данные в 2024 году.
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №12093, который предлагает предоставлять гражданам 50% скидки при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных, передает УНН.
Так, 231 нардеп проголосовал «за» в первом чтении. Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП), в частности:
⦁ дополнить новой статьей 2799, которой предоставить возможность лицу, привлекаемому к административной ответственности по статьям 210, 2101 КУоАП, подать заявление в ТЦК и СП, в котором самостоятельно сообщить о факте совершения указанного правонарушения и предоставления согласия на рассмотрение дела в его отсутствие;
⦁ дополнить новой статьей 3003, которой предоставить возможность лицу, привлеченному к административной ответственности, в порядке, предусмотренном статьей 2799 КУоАП, в течение 10 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу, добровольно оплатить 50% размера наложенного штрафа.
Кроме того, предлагается внести изменения в ряд других статей КУоАП для приведения их в соответствие с предложенными законопроектом положениями. ожидается, что принятие указанных изменений положительно повлияет на:
⦁ стимулирование военнообязанных осуществить уточнение данных в соответствии с Правилами воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов утвержденных Постановлением КМУ от 30 декабря 2022 №1487, через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;
⦁ обеспечение наполнения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов информацией о персональных данных большого количества военнообязанных граждан;
Также предусматривается усовершенствование процедуры рассмотрения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 2101 КУоАП, и предоставление возможности гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, добровольно оплатить 50% от минимальной санкции статьи путем самостоятельного обращения в ТЦК и СП через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.
Добавим, что за не уточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 грн до 25 500 грн.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в течение 2024 года более 6 000 000 военнообязанных граждан не уточнили и свои персональные данные через центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации.