Киевский районный суд Одессы в очередной раз не смог продолжить рассмотрение уголовного дела о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. На этот раз причиной переноса стало отсутствие адвоката обвиняемой онколога. Таким образом, уже седьмое заседание подряд суд не может вернуться к рассмотрению дела по существу, сообщает УНН.

Следующее заседание назначено на 26 ноября. Ожидается, что суд рассмотрит вопрос о продлении сроков действия мер пресечения в отношении обоих обвиняемых. Удастся ли после этого наконец вернуться к рассмотрению дела по существу или сторона защиты снова заявит ходатайство о переносе — неизвестно.

Детали

Больничные, отпуска адвокатов, многочисленные ходатайства и отводы судьи — за последние несколько месяцев причины, по которым суд не может продолжить рассмотрение дела о медицинской халатности врачей Odrex, неоднократно менялись. Неизменным остается лишь результат — судебный процесс практически не продвигается, а время до истечения сроков давности неуклонно сокращается.

Так, во время предыдущего заседания, 23 ноября, суд рассмотрел уже четвертое ходатайство об отводе председательствующего судьи Виктора Чаплицкого, поданное адвокатами Виталия Русакова. В его удовлетворении судья отказал, однако к рассмотрению дела по существу в тот день так и не вернулись.

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Заседание 19 ноября не состоялось из-за продления отпуска одного из адвокатов Русакова, 20 ноября — из-за воздушной тревоги и подачи ходатайства об отводе судьи. Еще три слушания, назначенные на 11, 12 и 13 ноября, также отложили из-за отпуска одного из защитников Русакова.

Статистика предыдущих месяцев демонстрирует, что тенденция переносов по делу лишь усиливается. В сентябре из 13 запланированных заседаний полноценно состоялись лишь шесть, в октябре — только три из 16.

И это несмотря на то, что председательствующий судья Виктор Чаплицкий уже дважды обращался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по поводу действий защитников обвиняемых врачей. Первое обращение судья направил еще в сентябре, второе — в ноябре. Однако пока эти меры не обеспечили непрерывности судебного разбирательства.

Времени становится все меньше

В деле о медицинской халатности врачей Odrex каждый следующий перенос имеет особое значение. Ведь сроки давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности могут истечь уже осенью 2027 года.

Если к тому времени приговор не вступит в законную силу, при предусмотренных законодательством условиях уголовное производство может быть закрыто без окончательного установления виновности или невиновности обвиняемых.

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Как пояснил в комментарии УНН адвокат Олег Шрам, именно суд должен обеспечивать соблюдение разумных сроков судопроизводства и не должен оставаться пассивным наблюдателем затягивания рассмотрения уголовного дела.

Напомним

В Киевском районном суде Одессы под председательством судьи Виктора Чаплицкого рассматривается уголовное дело о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex, которых обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей во время лечения известного одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана.

На скамье подсудимых — хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для пациента (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, после проведения операции врачи не назначили пациенту необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировали на развитие послеоперационных осложнений. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, ненадлежащее оказание медицинской помощи могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти бизнесмена. Оба врача своей вины не признают.