Судья Киевского райсуда Одессы Виктор Чаплицкий

Из-за многочисленных переносов заседаний по делу о медицинской халатности врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской три женщины, чьи близкие также умерли после лечения в этой клинике, записали видеообращение к председательствующему судье Виктору Чаплицкому. Пострадавшие призвали его использовать все предусмотренные законом возможности, чтобы дело врачей Odrex было рассмотрено по существу, а сроки давности не стали препятствием для установления справедливости, пишет УНН.

Детали

"Уважаемый судья Чаплицкий, я обращаюсь к вам, потому что наблюдаю и вижу, как дело откладывается, время идет, месяцы, годы. И я прошу сделать все, что в ваших силах, что находится в рамках закона, чтобы не истекли сроки давности", – обратилась к председательствующему судье Кристина Тоткайло, потерявшая отца после лечения в Odrex.

Кристина Тоткайло рассказала, что ее семья приехала в Odrex из Киева, потому что ее отцу пообещали "сохранить гортань" и вылечить его. Онкологом ее отца была Марина Белоцерковская – обвиняемая по делу о медицинской халатности, которое рассматривает судья Виктор Чаплицкий. По словам Кристины, после нескольких курсов агрессивной химиотерапии состояние отца резко ухудшилось, впоследствии он умер. При этом, как утверждает женщина, когда отцу стало хуже, семья пыталась связаться с Белоцерковской, чтобы получить совет, как действовать дальше. Но на связь она так и не вышла.

Кристина обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить обстоятельства его смерти, однако до сих пор не получила ответов на свои вопросы. Именно поэтому она внимательно следит за судебным процессом по делу о смерти Аднана Кивана и опасается, что из-за постоянных переносов заседаний время может стать препятствием для установления истины.

К обращению присоединилась и Ольга Мелай, вдова Игоря Мелая. Он также проходил лечение в Odrex. Его онкологом также была Марина Белоцерковская. По словам вдовы, после установки плеврального порта в хирургическом отделении, которым руководил Виталий Русаков, ее муж оказался в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Уже почти год женщина пытается выяснить, что именно произошло во время медицинского вмешательства и почему состояние ее мужа так резко ухудшилось. Она обращалась в Министерство здравоохранения и к правоохранителям. По поданным заявлениям были открыты уголовное и гражданское производства, однако ответов на ключевые вопросы она до сих пор не получила.

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Ольга Мелай также опубликовала видеообращение на своей странице в Facebook. Как объяснила женщина в публикации, дело Аднана Кивана имеет для нее личное значение. Она следит за процессом, потому что сама пережила трагедию после лечения близкого человека в той же клинике у тех же врачей. Каждый новый перенос судебного заседания напоминает ей о собственной борьбе за правду и заставляет задуматься, способна ли украинская судебная система обеспечить правосудие и защитить право семей умерших пациентов на установление истины.

"Правосудие не должно превращаться в бесконечное ожидание. Ведь за каждым таким делом стоят не просто фамилии в судебных документах. За ними стоят люди, их близкие, их боль и надежда на то, что обстоятельства трагедии будут установлены, а ответственность – определена в соответствии с законом", – написала Ольга Мелай.

Третья участница обращения – Светлана Гук, муж которой умер после операции в Odrex в 2019 году. Уже более семи лет женщина пытается установить обстоятельства его смерти. По ее словам, за все это время ей даже не удалось получить необходимое заключение судебно-медицинской экспертизы.

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Светлана убеждена, что дело об обстоятельствах и причинах смерти Аднана Кивана стало своеобразной лакмусовой бумажкой для всей украинской системы правосудия.

"Сегодня мы втроём обращаемся к вам, судья Чаплицкий, потому что боимся, что дело Аднана Кивана может завершиться, так и не получив судебного решения, а значит, ещё одна семья останется без ответов и справедливости. Уважаемый Виктор Чаплицкий, мы понимаем, что вы обязаны действовать только в рамках закона, но просим вас использовать все предусмотренные законом возможности, чтобы обеспечить своевременное и полноценное рассмотрение этого дела", — обратилась к судье Светлана Гук.

Все трое пострадавших подчёркивают, что не требуют признать врачей виновными без исследования доказательств. Их просьба к председательствующему судье — использовать все законные возможности, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение дела и не допустить ситуации, когда из-за истечения сроков давности производство может завершиться без приговора.

Напомним

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении хирурга Виталия Русакова и врача Марины Белоцерковской. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины по делу о причинах и обстоятельствах смерти основателя KADORR Group Аднана Кивана, который умер 27 октября 2024 года после лечения в Odrex.

По версии следствия, после оперативного вмешательства медики могли не обеспечить необходимую антибактериальную терапию и надлежащее реагирование на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти пациента. Оба врача своей вины не признают.

В то же время судебное рассмотрение дела сопровождается систематическим затягиванием. По подсчётам УНН, в сентябре из 13 запланированных заседаний состоялись лишь шесть, а в октябре — три из 16. Таким образом, за два месяца суд смог провести лишь девять из 29 запланированных заседаний.

В ноябре ситуация существенно не улучшилась. Заседания, назначенные на 11, 12 и 13 ноября, снова перенесли из-за ходатайств адвокатов обвиняемого Виталия Русакова. Председательствующий судья Виктор Чаплицкий заявил о намерении повторно обратиться в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры из-за поведения защитников.

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Особое значение эти переносы приобретают из-за риска истечения сроков давности. Для вменяемого врачам правонарушения предусмотрен трёхлетний срок давности, который при отсутствии законных оснований для его приостановления или прерывания может истечь уже осенью 2027 года. При предусмотренных законом условиях это может привести к освобождению обвиняемых от уголовной ответственности даже в случае, если доказательства будут свидетельствовать об их виновности.

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