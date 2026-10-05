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"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов Odrex

Киев • УНН

 • 16268 просмотра

Прошёл почти год после выхода документального фильма «Осиное гнездо». Семьи умерших пациентов рассказали, на каком этапе находятся расследования и судебные процессы относительно обстоятельств лечения в Odrex.

"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов Odrex

Почти год прошел после публикации документального фильма "Осиное гнездо", в котором родственники умерших пациентов Odrex рассказали свою правду о лечении в одесской клинике. По их словам, оно обернулось осложнениями, огромными счетами и смертью близких. Еще до выхода фильма его герои обратились к правоохранителям. На каком этапе расследование и судебные процессы, выяснял УНН

Семь лет без экспертизы — дело о смерти мужа Светланы Гук

Светлана Гук, кадр из документального фильма «Осиное гнездо»
Светлана Гук, кадр из документального фильма «Осиное гнездо»

История Светланы Гук началась еще в 2019 году. Ее муж обратился в Odrex с опухолью тимуса. По словам вдовы, врачи убеждали семью в необходимости операции и положительных перспективах лечения.

После хирургического вмешательства состояние мужа резко ухудшилось, а через несколько дней он умер в реанимации.

Светлана рассказывала, что за лечение семья заплатила около $42 500. Уже после смерти мужа клиника обратилась в суд с требованием, чтобы вдова выплатила еще около 900 тыс. грн. Речь идет о гражданском деле № 522/19678/19 по иску ООО "Дом медицины", работающего под брендом Odrex, к Светлане Гук о взыскании задолженности по договору о предоставлении медицинских услуг.

В свою очередь Гук обратилась в суд против ООО "Дом медицины". Ее гражданское дело № 522/10741/22 касается защиты прав потребителя медицинских услуг, частичной недействительности сделки и возмещения материального и морального вреда.  

Помимо гражданских споров с клиникой, продолжается и уголовное производство № 12022162510001375, зарегистрированное по ч. 2 ст. 190 УК Украины. В его рамках следствие должно установить обстоятельства лечения мужа Светланы Гук и дать им уголовно-правовую оценку. Однако за семь лет дело так и не дошло до ключевого этапа — полноценной судебно-медицинской экспертизы.

И это несмотря на то, что именно экспертиза должна дать ответы: правильно ли была выбрана тактика лечения, обоснованным ли было хирургическое вмешательство, соблюдали ли врачи медицинские стандарты и существует ли причинно-следственная связь между их действиями и смертью мужа Светланы.

Однако получить такое заключение Гук не может годами. Материалы дела неоднократно направляли в экспертные учреждения, но исследование так и не было проведено.

Киев дважды объяснил отказ в проведении экспертизы отсутствием патологоанатомического вскрытия и невозможностью достоверно установить причину смерти. Львов среди причин отказа называл отсутствие утвержденного перечня платных услуг, а также то, что записи в медицинской карте стационарного больного были сделаны на русском языке, что, согласно позиции бюро, препятствовало их объективному изучению.

Тогда планировалось перевести документацию на украинский язык и снова направить материалы экспертам. Однако, как рассказала УНН Светлана Гук, получить необходимое экспертное заключение до сих пор не удалось.

Даже в рамках уголовного производства Киев в третий раз отказал в проведении экспертизы

— сообщила Гук.

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Ольга Мелай — вопросы к документам и заблокированная проверка

Ольга Мелай, кадр из документального фильма «Осиное гнездо»
Ольга Мелай, кадр из документального фильма «Осиное гнездо»

Муж Ольги Мелай проходил в Odrex химиотерапию. Из-за необходимости регулярного введения препаратов ему предложили установить специальный порт — процедуру, которую сотрудники клиники описывали как малоинвазивную и несложную. Однако после вмешательства Игорь Мелай оказался в реанимации в критическом состоянии, а впоследствии умер. В общей сложности лечение и препараты обошлись семье более чем в 2,5 млн грн.

После смерти мужа у Ольги возникли вопросы к медицинской документации: в выписке, по ее словам, практически не было информации ни о самой установке порта, ни о последствиях вмешательства. Вдова обратилась к правоохранителям, передала следствию копии документов об оплате лечения, а следователь сообщил о намерении направить медицинскую карту на судебно-медицинскую экспертизу.

Мелай обратилась к правоохранителям. По её заявлению расследуется уголовное производство № 42025163030000200, зарегистрированное по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Она передала следствию копии документов об оплате лечения, а следователь сообщил о намерении направить медицинскую карту на судебно-медицинскую экспертизу.

Не ограничиваясь уголовным производством, Мелай обратилась в Минздрав с просьбой проверить медицинские записи о лечении её мужа в Odrex на предмет несоответствий и возможной подделки. Министерство поручило Департаменту здравоохранения Одесской ОВА провести клинико-экспертную оценку, однако провести проверку не удалось. В Департаменте объяснили это тем, что клиника Odrex не предоставила медицинскую документацию пациента, сославшись на её изъятие правоохранителями в рамках уголовного производства.

После этого Мелай сама обратилась в полицию с просьбой предоставить Департаменту доступ к изъятым материалам. Параллельно она подала заявления в НСЗУ и ЭСЗ (ЕСОЗ) о проверке данных о лечении мужа и электронных медицинских записей.  

Таким образом, почти через год после открытия уголовного производства вопрос о том, что именно происходило во время лечения Игоря Мелая и были ли допущены нарушения, до сих пор остаётся без окончательного ответа.

Отцу Христины Тоткайло обещали "сохранить голос"

Христина Тоткайло, кадр из документального фильма «Осиное гнездо»
Христина Тоткайло, кадр из документального фильма «Осиное гнездо»

В августе 2024 года Христина Тоткайло узнала, что у её отца онкологическое заболевание. Семья живёт в Киеве, поэтому сначала обратилась в больницу "Феофания". По словам Христины, после консилиума врачи пришли к выводу, что агрессивная химиотерапия до радикального хирургического вмешательства в его случае слишком рискованна.

На том же консилиуме, по словам Христины, присутствовал хирург Игорь Белоцерковский. Именно он предложил семье обратиться в одесскую клинику Odrex, где работала его жена — онколог Марина Белоцерковская. Христина вспоминает, что семье объяснили: именно там отцу смогут провести лечение так, чтобы сохранить гортань и голос.

В Odrex мужчине назначили пятидневный курс химиотерапии и планировали следующий. Также ему установили гастростому для питания. Христина рассказывала, что неоднократно просила контролировать её состояние и менять повязки, однако, по её словам, в течение нескольких дней надлежащего ухода не было. Перед выпиской выяснилось, что в области гастростомы образовалось сквозное отверстие.

После возвращения в Киев состояние отца резко ухудшилось: начали отказывать почки, во рту появились раны. Христина утверждает, что на её вопросы о назначенном лечении и состоянии отца она не получала понятных ответов.

Семья заплатила за лечение более 250 тыс. грн. Спасти отца не удалось — он умер. После его смерти Христина обратилась к правоохранителям. 

После его смерти Христина обратилась к правоохранителям. По её заявлению расследуется уголовное производство № 42025163030000197.

Недавно мне сообщили, что следователя по делу сменили, а документы направили на экспертизу. Пока это вся информация, которую я имею о ходе производства. Получать более подробную информацию мне сложно, поскольку я нахожусь в Киеве, а расследование ведётся в Одессе

— рассказала Христина Тоткайло.

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Прошло уже несколько лет, однако окончательных ответов семьи так и не получили. Расследования сопровождаются задержками, сменами следователей и трудностями с проведением экспертиз. В то же время близкие умерших пациентов Odrex продолжают бороться за право знать правду о том, что произошло с их родными.

Евгений Царенко

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