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Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА

Київ • УНН

 • 532 перегляди

Ольга Мелай просить допустити її до засідання клініко-експертної комісії Одеської ОВА, яка перевірятиме лікування її померлого чоловіка в Odrex. Вдова хоче особисто передати членам комісії документи, які збереглися у родини і, за її твердженням, відрізняються від медичної документації, яку клініка згодом надала суду.

Підробка медичних документів в Odrex: вдова пацієнта просить допустити її до засідання комісії Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА

Ольга Мелай, вдова померлого після лікування у приватній клініці Odrex пацієнта Ігоря Мелая, хоче особисто бути присутньою на засіданні клініко-експертної комісії Одеської ОВА. Вона має намір передати комісії документи, отримані родиною під час лікування, пише УНН.

Після того як Міністерство охорони здоров’я доручило Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА провести клініко-експертну оцінку лікування Ігоря Мелая в Odrex, його вдова звернулася до органу з проханням запросити її на засідання комісії.  

На фото - Ольга та Ігор Мелай. Джерело: сторінка Ольги Мелай у Facebook

Це принципово для заявниці, розповіла Ольга Мелай журналістам УНН. Адже одна з ключових претензій у її скарзі до МОЗ стосується можливих змін у медичній документації її чоловіка.  

Ігор Мелай проходив лікування в Odrex майже вісім місяців - з лютого до вересня 2025 року. У скарзі вдова просить перевірити весь період лікування, зокрема призначення імунохіміотерапії, проведені медичні втручання, ведення документації та записи в електронній системі охорони здоров’я. 

За словами Мелай, спочатку її чоловікові планували провести вісім курсів імунохіміотерапії, однак після четвертого курсу - лікування припинили. Окремо вона просить оцінити обставини операції зі встановлення плеврального порту, після якої Ігор Мелай опинився у відділенні інтенсивної терапії та три доби перебував на штучній вентиляції легень.

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Саме навколо цієї операції виникли найбільш суттєві розбіжності в документах. Мелай зазначає, що перед операцією підписала інформовану згоду, де була вказана місцева анестезія. Водночас у копії цього документа, яку клініка згодом надала суду, вже йшлося про внутрішньовенну анестезію. Так само, за її словами, встановлення плеврального порту було плановим, тоді як у документах клініки операція описувалася як невідкладна. Є питання і до опису післяопераційного періоду: у документації зазначено, що він минув без ускладнень, хоча після операції пацієнт три доби перебував у реанімації на ШВЛ.

Крім того, Мелай стверджує, що у неї збереглися первинні виписки, результати аналізів та листи призначень, які відрізняються від медичної документації, що згодом була надана клінікою суду. Саме ці матеріали вдова і хоче особисто передати членам клініко-експертної комісії, щоб вони могли порівняти різні версії документів. Окремо, у скарзі до МОЗ, Мелай просить перевірити електронні записи в eHealth та з’ясувати, чи редагувалися вони.

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Закон дозволяє заявнику бути присутнім на засіданні

Закон прямо дозволяє Ользі Мелай бути присутньою на засіданні комісії та надати свої матеріали. Так, пункт 6 розділу II Положення про клініко-експертну комісію, затвердженого наказом МОЗ №69, передбачає, що заявник або його представник може бути присутнім на засіданні за власною ініціативою. А стаття 18 Закону України "Про звернення громадян" дає заявнику право особисто викласти свої аргументи, брати участь у перевірці та подавати додаткові матеріали.

УНН звернувся до Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА та його директорки Оксани Рокунець-Сорочан, щоб з’ясувати, коли відбудеться засідання комісії та чи запросить Департамент на нього Ольгу Мелай. На момент підготовки матеріалу редакція очікує на відповідь.

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Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
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Міністерство охорони здоров'я України
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