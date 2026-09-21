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Син Сінді Кроуфорд помер у 27 років

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Преслі Гербер помер у реабілітаційному центрі у віці 27 років. Причину смерті поки не повідомили.

Син Сінді Кроуфорд помер у 27 років

Преслі Гербер, син Сінді Кроуфорд та Ренді Гербера, помер у віці 27 років, згідно зі звітом судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса у США. Про це повідомило ABC News 21 вересня, пише УНН.

Деталі

Він помер у реабілітаційному центрі, йдеться у повідомленні.

Подальші подробиці про причину його смерті не були одразу доступні.

Хто такий Преслі Гербер

Преслі Гербер, брат моделі та акторки Кайї Гербер, також працював моделлю, підписавши контракт з IMG Models у 15 років.

Він брав участь у тижнях моди для Moschino та Dolce & Gabbana, а також брав участь у кампаніях з Calvin Klein, Celine та іншими.

Гербер, як зазначається, відкрито розповідав про свої проблеми з психічним здоров'ям та зловживанням психоактивними речовинами, відверто розповідаючи про лікування після того, як його звинуватили у водінні в нетверезому стані у 2019 році. У 2024 році він випустив серію відео під назвою "Понеділки психічного здоров'я" (Mental Health Mondays).

Що казала про брата Кайя Гербер

Минулого місяця Кайя Гербер згадала боротьбу свого брата із залежністю в інтерв'ю Vogue.

"Коли щось подібне трапляється в сім'ї, це ніби зрівнює всіх", – сказала вона виданню.

"Я думаю, що саме тому я почала ідентифікувати себе як легку людину і ніколи не хотіла просити про допомогу. Тому що мені здавалося занадто мати двох дітей, які цього потребують", - зазначила Кайя.

Вона похвалила свого брата за те, що він відкрито говорив про свої проблеми.

"Мої батьки більшу частину нашого життя були дуже, дуже замкнутими і нічим не ділилися, – додала Кайя, – А тепер у нас є цей абсолютний учитель, мій брат, який каже: "Я буду дуже людяним для всіх". Ви можете приховати від світу лише певну кількість речей. А спроба щось замовчувати лише змушує людину відчувати, ніби вам за неї соромно".

Остін Батлер і Кая Гербер розійшлися після близько 3 років разом - ЗМІ08.01.25, 11:12 • 92651 перегляд

Юлія Шрамко

Світ
Сполучені Штати Америки