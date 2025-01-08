Остін Батлер і Кая Гербер розійшлися після близько 3 років разом - ЗМІ

Остін Батлер і Кая Гербер розірвали стосунки наприкінці 2024 року після близько трьох років разом, повідомляє TMZ, пише УНН.

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"Остін Батлер і Кая Гербер розпочали Новий рік із новим статусом відносин - вони обидва вільні", як стало відомо TMZ.

Прямо обізнані джерела розповіли TMZ, що "пара припинила свої романтичні стосунки приблизно наприкінці 2024 року".

Однак, як зазначили джерела видання, "між колишньою парою немає жодної ворожнечі... стосунки просто вичерпали себе після добрих 3 років разом".

Зірка "Елвіса" та модель почали зустрічатися у 2021 році. Пара була практично нерозлучною деякий час, і Батлер, зокрема, допомагав Гербер переїхати в новий будинок ще в середині 2023 року. На той час було незрозуміло, чи живуть вони там разом, але це все одно викликало чутки про заручини, пише видання.

Тим не менш, джерело, близьке до пари, як повідомляється, пізніше припинило розмови про те, що пара збирається одружитися, хоча вони все ще були дуже близькі.

"На жаль, колишні кохані так і не вивели своїх відносин на новий рівень... і в останні місяці Остіна та Каю все частіше бачили порізно", - зазначає видання.

Повідомляється, що Кая приєдналася до своєї мами, супермоделі Сінді Кроуфорд, та батька, Ренді Гербера, для сімейного відпочинку в Кабо-Сан-Лукас, щоб зустріти 2025 рік. "Коли її брат, Преслі Гербер, узяв із собою свою дівчину, модель Ізабеллу Джонс, для відпустки, Остін помітно був відсутній - багато хто здивувався, оскільки він зазвичай приєднувався до них", - вказує видання.

"Тепер ми офіційно знаємо, чому він пропустив веселощі на сонці. Світла сторона цього розколу... Дві найяскравіші зірки Голівуду знову на ринку!" - підсумовує видання.