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Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12222 просмотра

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Остин Батлер и Кайя Гербер разорвали отношения в конце 2024 года после около трех лет вместе. Пара разошлась без вражды, а Кайя встретила Новый год с семьей в Кабо-Сан-Лукас без Батлера.

Остин Батлер и Кайя Гербер разорвали отношения в конце 2024 года после около трех лет вместе, сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

«Остин Батлер и Кайя Гербер начали Новый год с новым статусом отношений - они оба свободны», как стало известно TMZ.

Прямо осведомленные источники рассказали TMZ, что «пара прекратила свои романтические отношения примерно в конце 2024 года».

Однако, как отметили источники издания, «между бывшей парой нет никакой вражды... отношения просто исчерпали себя после добрых 3 лет вместе».

Звезда «Элвиса» и модель начали встречаться в 2021 году. Пара была практически неразлучной некоторое время, и Батлер, в частности, помогал Гербер переехать в новый дом еще в середине 2023 года. В то время было непонятно, живут ли они там вместе, но это все равно вызвало слухи о помолвке, пишет издание.

Тем не менее, источник, близкий к паре, как сообщается, позже прекратил разговоры о том, что пара собирается пожениться, хотя они все еще были очень близки.

«К сожалению, бывшие возлюбленные так и не вывели свои отношения на новый уровень... и в последние месяцы Остина и Кайю все чаще видели порознь», - отмечает издание.

Сообщается, что Кайя присоединилась к своей маме, супермодели Синди Кроуфорд, и отцу, Рэнди Герберу, для семейного отдыха в Кабо-Сан-Лукас, чтобы встретить 2025 год. «Когда ее брат, Пресли Гербер, взял с собой свою девушку, модель Изабеллу Джонс, для отпуска, Остин заметно отсутствовал - многие удивились, поскольку он обычно присоединялся к ним», - указывает издание.

«Теперь мы официально знаем, почему он пропустил веселье на солнце. Светлая сторона этого раскола... Две самые яркие звезды Голливуда снова на рынке!» - заключает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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