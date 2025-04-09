ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

Торстен Фрай заявил о возможности достижения соглашения с социал-демократами до Пасхи. В то же время у вероятных партнеров по коалиции в Бундестаге остается немало разногласий.