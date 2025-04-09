Новое правительство Германии планирует обновить военную службу на добровольной основе. Вопрос обязательного призыва пока что остается открытым, но будет введена система регистрации.
Коалиционное соглашение в Германии подчеркивает, что отношения с США остаются крайне важными. Германия стремится к тесному сотрудничеству с Северной Америкой, Канадой и Великобританией.
ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.
Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
ХДС получит контроль над МИД Германии впервые за 60 лет, возглавит ведомство Иоганн Вадефуль. Борис Писториус останется на посту министра обороны.
ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании правительственной коалиции. Главными элементами соглашения станут реформы в сферах миграции, экономической и оборонной политики.
Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
За первый квартал 2025 года дефицит внешней торговли товарами Украины увеличился на 43%, достигнув $8,6 млрд. Товарооборот составил $28,4 млрд, импорт – $18,5 млрд, экспорт – $9,9 млрд.
Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.
10 апреля состоится встреча "коалиции желающих" по размещению войск в Украине. 11 апреля на Рамштайне обсудят ПВО и производство оружия.
Переговоры о формировании коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ вышли на финальную стадию из-за глобальной неопределенности, вызванной таможенной политикой США. Экономика Германии может пострадать от увеличения импортных пошлин.
Зоопарки Украины стали пристанищем для животных из горячих точек. Эвакуация, лечение и международная помощь – ключевые аспекты защиты животных.
Продажи Mercedes-Benz упали на 7% в первом квартале 2024 года из-за уменьшения продаж фургонов на 21%. Падение продаж электромобилей составило 14%.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
Родерих Кизеветтер подчеркнул важность гражданской защиты и подготовки к возможной войне. Ученики особенно уязвимы в чрезвычайных ситуациях, поэтому необходимы обучения.
Audi прекратила экспорт автомобилей в США в ответ на новые пошлины Трампа. Компания хочет продать акции, которые уже есть на территории США.
В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Роберт Хабек заявил, что комментарии Илона Маска о нулевых пошлинах являются проявлением страха. Он призвал Маска потребовать от Трампа прекратить торговую войну.
Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы еды, воды и предметов первой необходимости.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Европейские страны могут пересмотреть статус украинских беженцев после прекращения войны. Нет четкого плана действий относительно их пребывания в ЕС после завершения конфликта.
Украина сильно зависит от Starlink, но ЕС ищет альтернативы, в частности Eutelsat. Однако, ни одна существующая система не может полностью заменить Starlink из-за ее уникальных возможностей.
Торстен Фрай заявил о возможности достижения соглашения с социал-демократами до Пасхи. В то же время у вероятных партнеров по коалиции в Бундестаге остается немало разногласий.
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
Германия обеспечила Украину спутниковым интернетом Eutelsat в качестве альтернативы Starlink. Ожидается увеличение количества терминалов Eutelsat в Украине с финансированием от Германии.