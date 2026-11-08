Эрдоган и Трамп обсудили дипломатические усилия по прекращению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого выразил надежду, что "усиленные дипломатические усилия по прекращению войны между Украиной и россией дадут положительные результаты". Об этом сообщает Офис президента Турции, информирует УНН.

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Отмечается, что лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события.

Эрдоган сказал, что мы (Турция — ред.) продолжим вносить свой вклад в эти усилия и что важно активизировать взаимодействие как с Украиной, так и с россией — говорится в сообщении.

Также указывается, что Эрдоган подчеркнул: противостояние между Ираном и США должно завершиться, а споры следует разрешать дипломатическим путём.

Напомним

1 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с российским диктатором владимиром путиным в Турции, если президент Реджеп Тайип Эрдоган сможет организовать такие переговоры.

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