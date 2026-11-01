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Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним у Туреччині за посередництва Ердогана

Київ • УНН

 • 5936 перегляди

Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним у Туреччині, якщо переговори організує Ердоган. Київ вимагає спершу припинити вогонь.

Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним у Туреччині за посередництва Ердогана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Туреччині, якщо президент Реджеп Таїп Ердоган зможе організувати такі переговори. Про це український лідер розповів в інтерв'ю CNN Türk, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, відносини України з Туреччиною, а також особисті контакти Ердогана з президентом США Дональдом Трампом і путіним можуть допомогти організувати зустріч.

Я особисто вважаю, що наші відносини з президентом Ердоганом і його особисті відносини з Трампом і путіним можуть бути корисними. Звичайно, якщо Туреччина зможе цього досягти, ми це приймемо і будемо тільки раді. Так, ми готові до такої зустрічі в Туреччині

– заявив Зеленський.

Які умови Україна висуває для мирних переговорів

31 жовтня Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі, де сторони обговорили перебіг мирного процесу та можливість організації переговорів із путіним.

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Український президент наголосив, що першочерговою вимогою Києва залишається повне й безумовне припинення вогню зі створенням ефективного механізму контролю. Також переговори мають охоплювати гарантії безпеки та відновлення України.

Водночас Зеленський підтвердив, що Україна не визнаватиме юридично втрату окупованих територій і не погодиться добровільно передати росії підконтрольну Києву частину Донецької області.

Раніше обговорювалася можливість зустрічі Зеленського та путіна на грудневому саміті G20 у Маямі. Однак український президент зазначив, що офіційного запрошення поки не отримував.

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Степан Гафтко

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