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Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции при посредничестве Эрдогана

Киев • УНН

 • 3436 просмотра

Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции, если переговоры организует Эрдоган. Киев требует сначала прекратить огонь.

Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции при посредничестве Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с российским диктатором владимиром путиным в Турции, если президент Реджеп Тайип Эрдоган сможет организовать такие переговоры. Об этом украинский лидер рассказал в интервью CNN Türk, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, отношения Украины с Турцией, а также личные контакты Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом и путиным могут помочь организовать встречу.

Я лично считаю, что наши отношения с президентом Эрдоганом и его личные отношения с Трампом и путиным могут быть полезными. Конечно, если Турция сможет этого достичь, мы это примем и будем только рады. Да, мы готовы к такой встрече в Турции

– заявил Зеленский.

Какие условия Украина выдвигает для мирных переговоров

31 октября Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре, где стороны обсудили ход мирного процесса и возможность организации переговоров с путиным.

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Украинский президент подчеркнул, что первоочередным требованием Киева остается полное и безусловное прекращение огня с созданием эффективного механизма контроля. Также переговоры должны охватывать гарантии безопасности и восстановление Украины.

В то же время Зеленский подтвердил, что Украина не будет юридически признавать потерю оккупированных территорий и не согласится добровольно передать россии подконтрольную Киеву часть Донецкой области.

Ранее обсуждалась возможность встречи Зеленского и путина на декабрьском саммите G20 в Майами. Однако украинский президент отметил, что официального приглашения пока не получал.

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Степан Гафтко

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Украина