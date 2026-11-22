Украинские силы противовоздушной обороны в настоящее время перехватывают от 95% до 99% обычных российских ударных беспилотников. В то же время Россия пытается нарастить производство реактивных дронов, которые представляют дополнительную угрозу. Об этом в эфире телемарафона сообщил авиационный эксперт, кандидат технических наук в области беспилотных технологий Богдан Долинце, пишет УНН.

Детали

По словам эксперта, во время последней массированной атаки украинские защитники смогли перехватить почти все воздушные цели

Такой результат свидетельствует о высоком уровне эффективности противодействия обычным ударным беспилотникам. Однако российская армия продолжает развивать другие типы дронов.

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Долинце отметил, что Москва стремится существенно увеличить объемы производства реактивных БПЛА.

Во время последней атаки было перехвачено почти 99% всех целей. Если говорить о реактивных дронах, то противник пытается нарастить выпуск этих платформ – рассказал эксперт.

По его словам, Россия планировала к концу года выйти на производство как минимум 3000 реактивных беспилотников ежемесячно.

В то же время Долинце подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, располагает ли российская промышленность достаточными возможностями для достижения таких показателей.

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