Вечером 21 ноября Калининградская область России, по сообщениям местных СМИ и мониторинговых каналов, впервые подверглась атаке беспилотников. В нескольких городах региона прозвучали сирены воздушной тревоги, а жители сообщали о работе противовоздушной обороны. Предполагаемой целью называют военно-морскую базу РФ в Балтийске, однако подтверждения удара пока нет. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Воздушную тревогу объявили около 19:00 по местному времени. Сирены слышали в Калининграде, Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском и Светлом.

Губернатор области Алексей Беспрозванных заявил, что система оповещения отреагировала на "подозрительный объект со стороны Литвы". Позже он сообщил, что специалисты не обнаружили угрозы.

Действительно ли атаковали базу Балтийского флота

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о многочисленных взрывах и звуках беспилотников в Балтийске, где расположена база Балтийского флота РФ. Однако достоверных данных о попадании нет.

Во время тревоги российские власти временно ограничивали работу аэропорта Храброво. Местных жителей также предупреждали о возможных перебоях мобильной связи.

В то же время российские государственные СМИ со ссылкой на власти отрицают подлинность видео, на которых якобы видны взрывы возле военного порта.

Ранее Калининградская область не подвергалась подтвержденным украинским ударам. В мае 2026 года там уже объявляли угрозу беспилотников, однако сообщений об атаке не было. Таким образом, нынешний инцидент может стать первым случаем удара дронов по российскому анклаву.

российское грузовое судно, направлявшееся в калининград, атаковали беспилотники в Финском заливе